به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،نماینده ولی فقیه در استان همدان، در ستاد استانی کنگره شهید دکتر مفتح با اشاره به برگزاری چهارمین یا پنجمین کنگره با همکاری مؤسسه شهید مدنی، بر ضرورت بازشناسی جریان اصیل اسلامی تأکید کرد

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی گفت: گروه فرقان به عنوان یک جریان فکری انحرافی با ادعای دین‌داری، شخصیت‌های برجسته‌ای مانند شهید مطهری، شهید مفتح و شهید بهشتی را ترور کرد و کنگره شهید مفتح باید به تبیین مقابله با اینگونه جریانات انحرافی بپردازد

وی با اشاره به شخصیت حوزوی و دانشگاهی شهید مفتح و نقش وی در وحدت حوزه و دانشگاه افزود: این شهید بزرگوار از پیشگامان ارتباط با نسل جوان و دانشجویان بود و باید سیره و تفکر شهیدان بهشتی، باهنر و مفتح در توجه به نظام تعلیم و تربیت برای نسل امروز بازخوانی شود

آیت‌الله شعبانی موثقی گفت: شخصیت شهید مفتح به دلیل جامعیت علمی، نگاه روشنفکرانه و توان ارتباط با جوانان، قابلیت الگوسازی برای نسل جوان را دارد و کنگره باید این ابعاد را در محور‌های خود مورد توجه قرار دهد

وی همچنین بر نقش جوانان و دانشجویان در تبیین اندیشه شهید مفتح و تقویت گفتمان اسلام اصیل تأکید کرد و برگزاری این کنگره را زمینه‌ای مؤثر برای جریان‌شناسی فکری و فرهنگی در جامعه بیان کرد.

استاندار همدان هم با تأکید بر اهمیت معرفی مفاخر علمی، حوزوی و دانشگاهی استان همدان برای جوامع ، ملی و بین‌المللی گفت: بازخوانی شخصیت شهید مفتح به‌ویژه در شرایط کنونی، می‌تواند به امیدآفرینی، نشاط و تقویت فضای روانی و فرهنگی جامعه کمک کند

آقای حمید ملا نوری شمسی در ادامه با اشاره به روز ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها بر اساس شیوه‌نامه اجرایی و کمیته‌های کنگره افزود: شهید مفتح متعلق همه کشور و جهان اسلام است و استان همدان باید از این ظرفیت برای توسعه فرهنگ عمومی و اعتمادسازی بیشترین استفاده را ببرد

همچنین در این نشست حکم اعضا کمیته‌های کنگره ابلاغ شد