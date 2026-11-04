۹ کشتی گیر مازندرانی به اردوی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی دانش‌آموزی کشور دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اردوی تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد دانش‌آموزی به میزبانی کمپ تیم‌های ملی سپهبد حاج قاسم سلیمانی خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

۹ کشتی گیر مازندرانی به اردوی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی دانش‌آموزی دعوت شدند.

اردوی تیم کشتی فرنگی دانش‌آموزی برای اعزام به مسابقات المپیک دانش آموزی برزیل از ۱۳ تا ۱۹ آبان و اردوی تیم کشتی آزاد دانش‌آموزی اعزام به مسابقات المپیک دانش آموزی برزیل از ۱۴ تا ۲۰ آبان به میزبانی کمپ تیم‌های ملی سپهبد حاج قاسم سلیمانی خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی فرنگی دانش‌آموزی:

۴۵ کیلوگرم: علی اصغر صبوری نژاد (کهگیلویه و بویراحمد) مازیار شاه بازنژاد (خوزستان)

۴۸ کیلوگرم: آرمین اسماعیلی (خوزستان) امیرمحمد علی رضاپور (کرمان) امیرمحمد صفادوست (خراسان رضوی)

۵۱ کیلوگرم: علی چیت گران (مازندران) حسین ابراهیمی (قم)

۵۵ کیلوگرم: بنیامین رستگار (فارس) محمد پورابراهیمی (کهگیلویه و بویراحمد) امیرمهدی حاجی وند (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: امیررضا طهماسب پور (مازندران) یاسین تباشیر (خوزستان)

۶۵ کیلوگرم: آرمین قولی گله (خوزستان) حامد دهقان زاده (خوزستان)

۷۱ کیلوگرم: اسماعیل ظاهردوست (اصفهان) رضا جلیلی (لرستان)

۸۰ کیلوگرم: یاسین واحدالحسنی (خراسان رضوی) سیداسماعیل نبوی (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: امیررضا مهری (مازندران) علیرضا رضایی (خوزستان) مهدی غلامیان (فارس)

۱۱۰ کیلوگرم: ادریس شعاعی (خراسان رضوی) ابوالفضل صحت (اصفهان)

کادر فنی: مهدی علیاری - محمد خزائی (مازندران) - روح الله دهملایی (خوزستان) - محسن بشینجی (خراسان رضوی) - پیمان مرادی (تهران) - مربی بدنساز: بهمن میرزایی

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی آزاد دانش‌آموزی:

۴۵ کیلوگرم: آروین حاجی بیگ (تهران) محمدجواد حسن زاده (خراسان رضوی)

۴۸ کیلوگرم: محمد آریا کرلو (تهران) محمد پارسا محمدی (مازندران)

۵۱ کیلوگرم: پارسا طهماسبی (مازندران) مهدی دمیرچلی (تهران)

۵۵ کیلوگرم: ابوالفضل ناموری (البرز) امیرمحمد ترکمند (البرز)

۶۰ کیلوگرم: بنیامین آشفته (خراسان رضوی) امیرمحمد بیات (تهران)

۶۵ کیلوگرم: آرمان الهی (مازندران) سام ملکی (لرستان)

۷۱ کیلوگرم: سام ارشد (تهران) امیرحسین خسروی (مازندران)

۸۰ کیلوگرم: رضا حاجی وند (تهران) پدرام امجدیان (تهران)

۹۲ کیلوگرم: مرصاد شفیعی باقر لقب (مازندران) امیر علی امینی (اصفهان)

۱۱۰ کیلوگرم: امیرحسین اسمعلی (آذربایجان شرقی) یاسر دولت یاری (کرمانشاه)

سرمربی: صادق گودرزی

مربیان: بهنام احسان پور - سیدرضا عزیزی - سردار مولوی - جعفر شمس

مربی بدنساز: سید سینا حسینی / مربی فرهنگی: مهدی عبداللهی