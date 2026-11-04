به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، دانش آموزان در این مراسم با سردادن شعار‌های انقلابی مانند «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، نه سازش نه تسلیم نبرد با امریکا، مرگ بر سازشکار، ما دانش آموزان یکصدا، لبیک سیّدمجتبی» روز مبارزه با استکبار را گرامی داشتند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی در دبیرستان عفتیه تبریز گفت: تمام اختلافات ما با آمریکا بر سر این است که مردم ایران، مردمی سرافراز و سربلند هستند و می‌خواهند در دنیا جایگاه پرافتخاری داشته باشند.

حمیدرضا حاجی بابایی اظهار کرد: دانش‌آموزان عزیز باید بدانند آمریکا با ملت ایران چه کرده است. نمایشی که امروز در این مراسم توسط دانش آموزان اجرا شد، زخمی بر جگر و قلب ایران در نتیجه اقدامات آمریکا، ترامپ و کسانی است که نمی‌خواهند دانش‌آموزان ما در دنیا پرافتخار باشند.

وی افزود: جنگ آمریکا با ما، جنگ حیثیتی است. آنها معتقد هستند دانش آموزان خودشان باید شهروند درجه یک باشند، اما دانش آموزان ایرانی نباید چنین جایگاهی داشته باشند. ملت ایران خواهان زندگی در کشوری آباد و پرافتخار است ما می‌خواهیم در ایران خود زندگی کنیم و فرزندانمان آینده خوبی داشته باشند.

حاجی بابایی با اشاره به کاربرد‌های فناوری هسته‌ای در حوزه پزشکی اظهار کرد: فناوری هسته‌ای فقط برای ساخت بمب نیست و این فناوری می‌تواند به پدر و مادری که به بیماری صعب العلاج مبتلا شده‌اند و ممکن است فرزندانشان را تنها بگذارند، کمک کند تا درمان شوند و به زندگی بازگردند. با این حال آمریکا می‌گوید ما می‌توانیم این فناوری را داشته باشیم، اما ایران نباید از آن برخوردار باشد.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و تبعیت از ولایت افزود: به همین دلیل امام شهید ما بر اتحاد مقدس ۹۰ میلیون ایرانی تاکید داشتند. همه مردم با هر شکل، قیافه و سلیقه‌ای باید در کنار یکدیگر باشند و پیش از هر چیز به ایران و انقلاب اسلامی فکر کنند.

وی ادامه داد: آذربایجان در طول هزاران سال تاریخ پرافتخار خود همواره سرافراز ایستاده است و امروز باید از آذربایجان، ایران و خلیج فارس دفاع کنیم. این مسئولیت بر عهده همه ما و به خصوص دانش‌آموزان است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دفاع از کشور علاوه بر داشتن موشک و ابزار نظامی با علم و هنر، استعداد و توانمندی دانش آموزان نیز که بخشی از ظرفیت دفاعی و فرهنگی کشور است صورت می گیرد.

وی با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت دانش آموزان مظلوم گفت: اگر آمریکا با ملت ایران اختلاف دارد، چرا به مدرسه حمله می‌کند؟ دانش آموزان چه گناهی داشتند؟ آنها در کلاس و حیاط مدرسه مشغول بازی بودند، خواهران و برادرانی که کنار یکدیگر درس می‌خواندند و بازی می‌کردند، با حمله به مدرسه به شهادت رسیدند. چه کسی چنین کاری می‌کند؟

حاجی بابایی ادامه داد: شاید پیش از این برخی از مردم نمی‌دانستند آمریکا از ایران چه می‌خواهد، اما امروز همه متوجه شده‌اند که هدف آنها چیست. من در روز‌های وقوع این حادثه در میناب حضور داشتم و شرایط آن روز‌ها را می‌توان به روز عاشورا تشبیه کرد.

وی افزود: حمله به مدرسه و شهادت دانش‌آموزان با چنین شیوه‌ای، زخمی عمیق بر قلب ملت ایران وارد کرد که برای همیشه در تاریخ کشور باقی خواهد ماند. این حادثه از یک سو از سخت‌ترین زخم‌هایی بود که به ملت ایران وارد شد و از سوی دیگر، ایستادگی مردم در برابر این جنایت، به یکی از جلوه‌های ماندگار همبستگی ملی تبدیل شد.

وی اظهار کرد: ایستادگی دانش آموزان، معلمان و مردم ایران باعث شده است امروز در اروپا نیز دانش آموزان و مردم به خیابان‌ها بیایند و از مردم میناب دفاع کنند. جمعیت زیادی در خیابان‌های کشور‌های اروپایی حضور پیدا کرده‌اند و بخش قابل توجهی از آنها دانش‌آموزان هستند که در اعتراض به ظلم و اتفاقاتی که علیه مردم رخ داده، موضع گرفته‌اند.

حاجی بابایی افزود: یکی از دلایل عمده حمله آمریکا به ایران این بود که می‌گفتند ایرانی‌ها از باهوش‌ترین ملت‌های جهان هستند و اگر به آنها فرصت داده شود، دنیا را نه با شمشیر، بلکه با عقل، فکر و اندیشه فتح می‌کنند به همین دلیل، هر افتخاری که داریم متعلق به معلمان است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که دانش آموزان سرمایه اصلی کشور هستند گفت: همه دانش آموزان، دختران و پسران ما، ثروت و هستی کشور هستند. از معلمان می‌خواهم دست این فرزندان را بگیرند و آنها را به جایگاهی برسانند که شایسته آن هستند و بتوانند بهترین زندگی را داشته باشند. باید به دانش‌آموزان بیاموزیم روی پای خود بایستند، در دنیا پرافتخار باشند و بدانند پرچم ایران نماد هستی، حیثیت، شرف و غیرت ماست. این پرچم در دست ۹۰ میلیون ایرانی قرار دارد و اگر کسی در این مسیر از حرکت بازبماند، نفر بعدی آن را به دست می‌گیرد و راه را ادامه می‌دهد.

حاجی بابایی افزود: هیچ کشوری جرات نداشت با آمریکا مقابله کند، اما ایران در برابر این رژیم تروریستی ایستاده است. امروز نیز به آمریکا و ترامپ می‌گوییم شرایط ایران را بپذیرید و کنار بروید، اگر بار دیگر وارد جنگ شوید، مسئولیت اتفاقاتی که برای خودتان و سربازانتان رخ می‌دهد، بر عهده خودتان خواهد بود.

وی گفت: آنها از بمب‌ها و تجهیزات مختلف خود سخن می‌گویند و ما نیز اعلام می‌کنیم اگر قصد حمله دارید، توان موشکی ایران را خواهید دید، امکانات و موشک‌هایی که آماده کرده‌ایم، با گذشته تفاوت دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز در این آیین با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان گفت: این روز یادآور سه رویداد سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی، شامل تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ است.

اسفندیار صادقی اظهار کرد: ۱۳ آبان نماد بصیرت، آگاهی، شجاعت و ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده خواهی و سلطه طلبی قدرت‌های استکباری است.

وی افزود: رسالت امروز نظام تعلیم و تربیت، پرورش نسلی آگاه، بصیر، امیدوار و مسئولیت پذیر است که با تکیه بر دانش، ایمان و خودباوری بتواند پاسدار عزت و استقلال ایران اسلامی و سازنده آینده‌ای پرافتخار برای کشور باشد.

در سیزدهم آبان ماه سال ۱۳۵۸ لانه جاسوس آمریکا به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام افتاد که این روز به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ هم دانش آموزان تهرانی در اعتراض به دخالت‌های آمریکا در ایران، راه پیمایی کردند، ولی دژخیمان رژیم شاه، به آنان حمله کردند و آنان را به خاک و خون کشیدند

همچنین این روز مصادف با تبعید امام خمینی از ایران به ترکیه در سال ۱۳۴۳ است.