به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت انار از هفت هزار هکتار باغ‌های این شهرستان هستند و برداشت این محصول تا پایان آذرماه به پایان می‌رسد.

مهدی اعیان منش افزود: مهمترین ارقام انار شهرستان داراب اشکفتو، رباب، حسین آقایی، ملس سفید و ترش و جزی و بخش‌های جنت، رستاق و مرکزی از مهمترین مناطق تولید انار در این شهرستان است.

وی بیان کرد: پارسال محصول انار داراب به دلیل کیفیت بالا و خوش طعم و رنگ بودن علاوه بر بازار‌های داخلی به کشور‌های روسیه، بلاروس، هلند، آلمان، قزاقستان، گرجستان، پاکستان و ارمنستان صادر شد.

مدیر جهاد کشاورزی داراب گفت: تولیدکنندگان انار برای صادرات محصول خود ملزم به مراجعه به سامانه یکتا و ثبت‌نام در این سامانه و دریافت کد شناسه ارتقای سلامت محصول QR code هستند و بدون دریافت آن صادرات محصول انار غیرممکن است.