برنامه‌های «نشان افتخار» با روایت زندگی شهید نوجوان، حسین فهمیده، «راه شب» با موضوع «چقدر دنیا زود می‌گذره!»، «جهان سیاست» با تحلیل رویداد‌های روز و نمایش «نفس عمیق»، با روایت از تلاش مادری برای نجات خانواده پس از مرگ پدر، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «نشان افتخار»، هم‌زمان با روز دانش‌آموز، به معرفی شهید محمدحسین فهمیده، نوجوانی که نامش با ایثار و فداکاری در دوران دفاع مقدس گره خورده است، می‌پردازد

«نشان افتخار» در هر قسمت با روایت زندگی و دستاورد‌های شخصیت‌های برجسته ایران، مخاطبان را با چهره‌هایی آشنا می‌کند که در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی، نقش ارزشمندی در تاریخ و هویت ایران داشته‌اند.

در این قسمت، زندگی و رشادت‌های شهید محمدحسین فهمیده، نوجوان ۱۳ ساله‌ای که در نخستین ماه‌های جنگ تحمیلی به شهادت رسید، مرور می‌شود، نوجوانی که با وجود سن کم، با روحیه‌ای سرشار از شجاعت و فداکاری در دفاع از میهن حضور یافت و نامش به نمادی از ایثار و مسئولیت‌پذیری نوجوانان ایرانی تبدیل شد.

محمدحسین فهمیده در سال ۱۳۴۶ در شهر قم متولد شد. با آغاز جنگ تحمیلی، با وجود سن کم، خود را به جبهه‌های نبرد رساند و در جریان مقاومت نیرو‌های ایرانی در خرمشهر به شهادت رسید. نام او به واسطه رشادت‌هایش در دفاع از خرمشهر در تاریخ دفاع مقدس ماندگار شد.

۱۳ آبان‌ماه، روز دانش‌آموز، فرصتی برای بازخوانی یاد و خاطره دانش‌آموزانی است که با ایمان، شجاعت و فداکاری در مسیر دفاع از میهن گام برداشتند. شهید محمدحسین فهمیده یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های این نسل است که زندگی کوتاه، اما اثرگذارش، یادآور نقش نوجوانان در تاریخ معاصر ایران است.

برنامه «نشان افتخار» با معرفی این شهید دانش‌آموز، ضمن گرامیداشت روز دانش‌آموز، فرصتی برای آشنایی نسل امروز با زندگی و روحیه ایثار و فداکاری نوجوانانی فراهم می‌کند که نامشان در تاریخ ایران ماندگار شده است.

برنامه «نشان افتخار» امروز ساعت ۱۲:۱۵ از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «راه شب» با موضوع «چقدر دنیا زود می‌گذره!» از رادیو ایران پخش می شود.

این برنامه ۳۰ دقیقه بامداد پنج‌شنبه ۱۴ آبان‌ با نگاهی به گذر شتابان عمر، قدر دانستن لحظه‌های زندگی و اهمیت مهرورزی به اطرافیان، مخاطبان را به تأملی درباره فرصت‌های زندگی دعوت می‌کند.

در این برنامه، با اشاره به گذشت هشت‌ماه از سال و قرار گرفتن در نیمه پاییز، اهمیت قدر دانستن لحظه‌های زندگی، مهرورزی به اطرافیان و توجه به فرصت‌های ارزشمند عمر مورد توجه قرار می‌گیرد.

«راه شب» در بخش‌های دیگری همچون آیین‌های ایرانی، افسانه‌های باستان، سرآمدان، حافظ‌خوانی، سعدیانه، یه دوست تازه (معرفی کتاب)، شهر شعر، ایستگاه شب، شورانگیز، دلنامه و زمزمه‌ای از طبیعت، شنوندگان را همراهی می‌کند.

این برنامه با کارشناسی و اجرای سیدمهرداد ضیایی، گویندگی حامد نجم‌الهدی، صدابرداری کمیل رضایی، ارتباطات احمد قمی و طراحی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی حسین عارفی، برای مخاطبان پخش می‌شود.

برنامه «جهان سیاست» با بررسی ابعاد تاریخی و سیاسی حماسه ۱۳ آبان، تحولات انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و تازه‌ترین مسائل سیاسی و امنیتی کشور، از رادیو ایران پخش می شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی رقیه‌زهرا پرندآور، امروز در بخش «دریچه» با حضور علی کیهانیان، کارشناس سیاسی، به بررسی راهپیمایی ۱۳ آبان و حماسه‌ای می‌پردازد که از نوجوانان آغاز شد و همچنان در حافظه تاریخی ملت ایران ادامه دارد.

در بخش «میکروفن خبرساز»، چگونگی افشای ماهیت جاسوس‌خانه آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ بررسی می‌شود.

همچنین در بخش «تحلیلگران»، داریوش صفرنژاد، کارشناس بین‌الملل، آخرین تحولات انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا را تحلیل می‌کند.

در بخش «نسخه اصلی» نیز هشدار مقامات سیاسی و نظامی به دشمن درباره هرگونه خطای محاسباتی و صدور حکم اعدام برای دو تن از عوامل اصلی جنایت دی‌ماه سال گذشته در اصفهان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه «جهان سیاست» امروز از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰، پخش می‌شود.

نمایش رادیویی «نفس عمیق» که هر روز از رادیو نمایش پخش می‌شود، داستان خانواده‌ای را روایت می‌کند که پس از مرگ پدر، با بحران‌های تازه‌ای از جمله اعتیاد فرزندان و خطر فروپاشی خانواده روبه‌رو می‌شود.

این نمایش با محوریت تلاش‌های مادر برای حفظ انسجام خانواده و بازگرداندن فرزندان به مسیر زندگی، به روایت دشواری‌های یک خانواده در مواجهه با فقدان، ناامیدی و آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد.

«نفس عمیق» به کارگردانی رضا عمرانی، نویسندگی معصومه نجفی و تهیه‌کنندگی اشرف‌السادات اشرف‌نژاد تولید شده است.

شیوا رفیعیان، شمسی صادقی، بهادر ابراهیمی، کامیار محبی، نورالدین جوادیان، شیما جانقربان، علی زرینی، مسعود زنوزی‌راد، سینا نیکوکار و محمد شریفی‌مقدم نیز از هنرمندان این نمایش رادیویی هستند.

نمایش رادیویی «نفس عمیق» هر روز ساعت یک بامداد پخش و همان روز ساعت‌های ۱۰ و ۱۶، بازپخش می شود.