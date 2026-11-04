خیابان‌های دیار فرهنگ و اصالت، هم‌زمان با سراسر کشور میزبان گام‌های استوار و فریاد‌های رسای مردمانی بود که در یوم‌الله ۱۳ آبان، تصویری نو از بصیرت، انسجام ملی و ایستادگی در برابر سیاست‌های استکباری جهان به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، از نخستین ساعات بامدادی امروز، خیابان‌های اصلی منتهی به میدان آزادی سنندج جلوه‌گاه رفت‌وآمد اقشار مختلف مردم بود؛ جمعیتی که با پرچم‌های سه‌رنگ ایران، دست‌نوشته‌های ضد استکباری و تصاویری از شهدای مقاومت، راهی میعادگاه راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی می‌شدند.

حال و هوایی متفاوت در سایه ایستادگی پس از جنگ تحمیلی سوم

راهپیمایی امروز در سنندج، رنگ‌وبو و طعمی کاملاً متمایز از سال‌های گذشته داشت. برگزاری این رویداد در شرایط پس از جنگ تحمیلی سوم، فضایی سرشار از عزم راسخ، خودباوری و هوشیاری عمومی آفریده بود. مردم در دل خیابان‌ها با نگاهی عمیق‌تر به تحولات پیرامونی، حضور خود را نه یک آیین صرفا تقویمی، بلکه پاسخی کوبنده و میدانی به معادلات دشمنان تعبیر می‌کردند؛ حضوری که نشان می‌داد هرچه فشار‌ها و تهدید‌ها ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد، درخت تنومند مقاومت و همبستگی ملی در این خطه ریشه‌دارتر می‌شود.

جای خالی دانش‌آموزان میناب در صفوف به‌هم‌پیوسته نسل نو

در میان جمعیت متراکم، بیش از هر چیز حضور پرشور و نشاط دانش‌آموزان و دانشجویان به چشم می‌آمد؛ نسلی که تقویم تاریخ را نه در صفحه‌های کتاب‌های درسی، بلکه در میدان عمل بازخوانی کرده‌اند. دختران و پسران دانش‌آموز با لباس‌های فرم مدارس و گروهی با لباس‌های کردی اصیل، پلاکارد‌هایی با مضامین عدالت‌خواهی و ضداستکباری در دست داشتند.

با این همه، دل‌های حاضران در راهپیمایی امروز، میزبان یک یادآوری حزن‌انگیز، اما الهام‌بخش نیز بود؛ جای خالی دانش‌آموزان مظلوم و پرپرشده «میناب» در این راهپیمایی به‌شدت احساس می‌شد. نام و یاد آن عزیزان، در میان دانش‌آموز سنندجی جریان داشت تا فریاد بزنند که نسل آینده‌ساز ایران، حتی در فراق دوستان و هم‌سن‌وسالان شهیدشان، با اراده‌ای پولادین‌تر راه استقلال و آزادی را ادامه خواهند داد.

خنده‌های سرشار از امید توأم با یاد شهدا، فضای پیاده راه فردوسی سنندج را سرشار از پویایی و حماسه کرده بود.

پیوند اقوام و مذاهب در تجلی وحدت ملی

راهپیمایی امروز در سنندج، آیینه‌ای تمام‌نما از هم‌زیستی و وحدت شیعه و سنی بود. علمای تشیع و اهل سنت، ماموستایان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، دانشگاهیان، بازاریان، اقشار کارگری و مسئولان ارشد استانی شانه به شانه یکدیگر مسیر را طی می‌کردند.

پیرمردان سالخورده با لباس کردی در کنار جوانان دانشگاهی حرکت می‌کردند و جلوه‌ای باشکوه از هم‌گرایی قومی و مذهبی را به تصویر کشیدند.

بانوان سنندجی نیز با مشارکت پررنگ خود، نقش تاریخی زنان کرد را در صحنه‌های مهم اجتماعی بار دیگر یادآور شدند؛ مادرانی که دست فرزندان خردسال خود را گرفته و بادکنک‌ها و پرچم‌های کوچک ایران را به دستان کوچک آنان سپرده بودند تا رسم استواری را سینه به سینه منتقل کنند.

فریاد مشترک: از محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تا پایان هژمونی آمریکا

مسیر راهپیمایی از میدان آزادی آغاز و به سمت پیاده‌راه فردوسی و در نهایت میدان انقلاب سنندج ادامه یافت.

طنین فریاد‌های «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و شعار‌هایی در دفاع از حقوق مشروع ملت‌های آزاده، در دل خیابان‌های سنندج پژواک داشت. در دست بسیاری از جوانان، تصاویری از فرماندهان شهید محور مقاومت و یادمان‌های شهدای دانش‌آموز دیده می‌شد که گواهی بر همبستگی ناگسستنی مردم غیور کردستان با مظلومان جهان زنده نگه داشتن یاد شهدای وطن بود.

در امتداد مسیر، غرفه‌های فرهنگی، مسابقات نقاشی زنده برای کودکان و ایستگاه‌های عکاسی یادگاری برپا شده بود که پیوند نسل‌ها را عمق بیشتری می‌بخشد و چهره‌ای آمیخته از آگاهی و نشاط اجتماعی را ترسیم می‌کرد.

راهپیمایی امروز پیامی روشن و قاطع از کوه‌های زاگرس به تمامی جهان بود و آن اینکه کردستان، همچنان دژ استوار غیرت، وفاق ملی و آزادی‌خواهی است.