رسانه‌ها و مقام‌های سیاسی مختلف به شکست سنگین، تاریخی و بی‌سابقه جمهوری خواهان و ترامپ در انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان و سنا واکنش‌های مختلفی داشتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رسانه‌ها و مقام‌های سیاسی مختلف به شکست سنگین، تاریخی و بی‌سابقه جمهوری‌خواهان و ترامپ در انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان و سنا واکنش‌های مختلفی داشتند.

واکنش معاون وزیر خارجه روسیه به نتایج انتخابات آمریکا

معاون وزیر خارجه روسیه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ریانووستی در واکنش به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گفت: خط مشی روسیه ثابت است و تحت تاثیر اوضاع موقتی یا نوسانات سیاسی در دیگر کشور‌ها قرار نمی‌گیرد.

نماینده کنست: با توجه به نتایج انتخابات آمریکا باید هرچه سریعتر نتانیاهو را برکنار کرد

خبرگزاری آناتولی در خبری فوری گزارش داد، گلعاد کاریو نماینده حزب دموکرات‌ها در کنست در پیامی در فضای مجازی نوشت: سونامی انتخاباتی در ایالات متحده نشان می‌دهد ماندن نتانیاهو در قدرت به منافع هویتی و حیاتی اسرائیل آسیب‌های جدی و جبران ناپذیر وارد خواهد کرد. نتانیاهو روابط اسرائیل با حزب دموکرات و نیز نیمی از اعضای حزب جمهوری‌خواه را تخریب کرده است و نباید به هدایت اسرائیل ادامه دهد. با توجه به نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، باید هرچه سریع‌تر نتانیاهو را از سمت نخست وزیری اسرائیل برکنار کرد.

طعنه سنگین عبدالرحمن السید به ترامپ: می‌توانی پس از تحلیف سناتور صدایم کنی

خبرگزاری آناتولی در خبری فوری گزارش داد عبدالرحمن السید پس از شمارش ۸۰ درصد آراء پیروزی خود را در ایالت میشیگان اعلام کرد. او با لحنی کنایه آمیز خطاب به ترامپ گفت: می‌دانم تلفظ اسمم برایت سخت بود، اما بعد از مراسم تحلیفم در ماه ژانویه دیگر خیلی راحت می‌توانی مرا سناتور صدا کنی.

واکنش خبرنگار صهیونیست به نتیجه انتخابات آمریکا: قتل عام سیاسی که این کشور از ۱۱ سال پیش به خود ندیده است

به گزارش شبکه خبری قدس، خبرنگار پایگاه عبری والا در ایالات متحده درباره نتایج انتخابات این کشور گزارش داد: شکست کوبنده برای ترامپ؛ قتل‌عام سیاسی که این کشور در ۱۱ سال گذشته به خود ندیده است.

اوباما: مردم آمریکا نشان دادند دنبال سیاستی هستند که آنان را متحد کند

شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری گزارش داد، باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا گفت: مردم آمریکا امشب پیامی روشن ارسال کردند و آن این است که خواهان سیاستی هستند که آنان را با یکدیگر متحد کند نه سیاستی که آنان را دچار تفرقه و چنددستگی کند.

شهردار جدید واشنگتن: مقابل سیاست‌های ترامپ می‌ایستم

شهردار منتخب واشنگتن وعده داد: در هیچ مراسمی که مروج صهیونیسم باشد، شرکت نخواهم کرد.

جنیس لوئیس جورج نامزد سوسیالیست به‌عنوان شهردار واشنگتن پایتخت آمریکا انتخاب شد و به این ترتیب نخستین سوسیالیست دموکراتی خواهد بود که این سمت را بر عهده می‌گیرد.

او وعده داد در هیچ مراسمی که به ترویج صهیونیسم می‌پردازد، شرکت نخواهد کرد. همچنین وعده داد مقابل سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌ایستد.

معاریو: سیلی محکم به ترامپ در انتخابات میان دوره‌ای

شبکه تلویزیونی الهدهد، روزنامه معاریو نوشت: زلزله در ایالات متحده، سیلی محکم به ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای.

دموکرات‌ها حتی در سنگر‌های قدیمی جمهوریخواهان از جمله تگزاس، اوهایو و کارولینای شمالی و جنوبی کرسی‌های آنان را گرفتند و در جورجیا پیروزی تاریخی به ثبت رساندند. ترامپ اعلام کرد نتایج را می‌پذیرد، اما ادعا کرد اگر خودش در انتخابات نامزد می‌شد، حتما پیروز می‌شد.

واکنش سفیر پیشین رژیم صهیونیستی به توقف کمک‌های آمریکا

شبکه تلویزیونی الهدهد به نقل از رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد: مایکل اورن سفیر پیشین اسرائیل در ایالات متحده درباره توقف کمک‌های ایالات متحده گفت برایم سخت است باور کنم نتانیاهو هم‌اکنون درخواست چنین چیزی را کرده یا برای آن التماس کرده باشد. نتانیاهو در ابتدا از یک دوره ۱۰ ساله صحبت می‌کرد، اما با توجه به اتفاقاتی که در مجلس سنا رخ داده، حتی معلوم نیست ۱۰ ماه دیگر هم چنین فرصتی داشته باشیم.

مسئولیت شکست امشب جمهوری‌خواهان بر عهده دونالد ترامپ است

به گزارش اسکای نیوز، تحلیلگر شبکه اسکای نیوز گفت: مسئولیت شکست امشب جمهوری‌خواهان بر عهده دونالد ترامپ است؛ شب تاریخی دموکرات‌ها و افت محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا!