به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی مردم همیشه در صحنه خوزستان یک بار دیگر به میدان امدند و با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل استکبار ستیزی خود را به جهانیان اعلام کردند.

مردم انقلابی خوزستان با حضور حماسی خود در راهپیمای یوم الله سیزدهم آبان با حضور آگاهانه خود ضمن بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و بر ادامه راه امامین انقلاب حضرت امام خمینی و شهید حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) و شهدای گرانقدر تاکید کردند.