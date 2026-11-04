به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیانیه دانشگاه جامع علمی کاربردی بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یوم‌الله سیزدهم آبان، در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران، یادآور رویداد سرنوشت‌ساز و ماندگار است که در مقطعی حساس از تاریخ معاصر، جلوه‌ای روشن از آگاهی، آزادگی، استقلال‌طلبی و روحیه استکبارستیزی ملت ایران را به نمایش گذاشته است. این روز پرافتخار، نماد ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری و تجدید عهد با آرمان‌های بلند استقلال، آزادی و صیانت از هویت ملی ایران است؛ آرمان‌هایی که در پرتو ایمان، بصیرت و مجاهدت نسل‌های آگاه و مسئولیت‌پذیر این سرزمین، همواره تداوم یافته‌اند.

سیزدهم آبان، علاوه بر یادآوری حوادث تأثیرگذار تاریخی، فرصتی برای بازخوانی مسئولیت‌های امروز جامعه در صیانت از استقلال و اقتدار کشور و انتقال ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی به نسل جوان است. بی‌تردید، پاسداری از استقلال و عزت ملی، صرفاً در عرصه‌های سیاسی و مواضع اعتقادی خلاصه نمی‌شود، بلکه در گرو برخورداری از توانمندی‌های علمی، فناورانه، اقتصادی و صنعتی و دستیابی به ظرفیت‌هایی است که امکان تصمیم‌گیری مستقل، تولید ثروت ملی و نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم می‌آورد.

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و پاسداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این روز، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان شهید، بر این باور است که اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی در جهان پرشتاب و رقابتی امروز، بیش از هر زمان دیگری به سرمایه انسانی توانمند، دانش کاربردی، مهارت‌های تخصصی، خلاقیت، نوآوری و ظرفیت خوداتکایی در عرصه‌های راهبردی وابسته است. در چنین شرایطی، دانشگاه‌ها به‌عنوان کانون‌های تولید، توسعه و ترویج دانش و پرورش نیروی انسانی، رسالتی خطیر در تبدیل ظرفیت‌های علمی کشور به توانمندی‌های عملی و دستاورد‌های ملموس اقتصادی و اجتماعی بر عهده دارند.

بی‌تردید، مفهوم استکبارستیزی در روزگار کنونی، علاوه بر هوشیاری و ایستادگی در برابر هرگونه سلطه‌طلبی و مداخله در سرنوشت ملت‌ها، در عرصه‌های علم و فناوری، خودباوری ملی، خوداتکایی صنعتی، تولید دانش‌بنیان و تربیت نسل‌های توانمند و اثرگذار نیز معنا و تجلی می‌یابد. از این رو، پیشرفت علمی و مهارتی، تقویت بنیان‌های تولید و اقتصاد ملی و پرورش انسان‌هایی دانا، توانمند و برخوردار از روحیه خلاقیت و مجاهدت، از مهم‌ترین ابزار‌های صیانت از استقلال کشور و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است.

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با تأکید بر این باور که سرمایه انسانی ماهر و توانمند، ارزشمندترین پشتوانه توسعه و اقتدار کشور است، عزم راسخ خود را برای ایفای نقشی مؤثر در مسیر توسعه آموزش عالی مهارت‌محور، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای جوانان، تقویت زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی و پاسخ‌گویی اثربخش به نیاز‌های واقعی جامعه و صنعت اعلام می‌دارد.

این دانشگاه، ضمن گرامیداشت مجدد یوم‌الله ۱۳ آبان و تجدید میثاق با آرمان‌های والای بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید ایران و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، بر عهد و مسئولیت خود در مسیر اعتلای علمی، توسعه مهارت، تقویت خودباوری و مشارکت فعال در ساختن ایرانی مستقل، مقتدر، پیشرفته و برخوردار از جایگاهی شایسته در جهان تأکید می‌کند و باور دارد که آینده پرافتخار این سرزمین، در پرتو ایمان، دانایی، مهارت، تلاش و اراده نسل‌های آگاه و توانمند آن رقم خواهد خورد.