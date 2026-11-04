به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن قطعنامه پایانی مراسم راهپیمایی سراسری یوم الله ۱۳ آبان به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن کُنتُم مُّؤۡمِنِینَ.

سست نشوید و غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته باشید) آل‌عمران ۱۳۹ (یوم‌الله سیزدهم آبان، نماد بصیرت تاریخی، تجلی اراده استوار ملت ایران در مقابله با نظام سلطه و استکبار جهانی است که در حافظه تاریخی ملت ایران با مبارزه علیه زیاده‌خواهی، تحقیر، مداخله و تجاوز قدرت‌های سلطه‌گر پیوند خورده و به پرچمی برافراشته در مسیر عزت، استقلال و آزادی ملت‌های مستضعف و آزاده جهان تبدیل شده است. امسال، این یوم‌الله با شعار «میثاق با شهیدان- نبرد با استکبار» در شرایطی رقم می‌خورد که ملت مبعوث ایران، در پی تجاوزات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از ۲۴۰ شب، با حضور آگاهانه، حماسی و شگفت انگیز خویش در میادین و خیابان‌های سراسر کشور، جلوه‌هایی ماندگار از ایمان، اقتدار، همبستگی ملی و اراده شکست‌ناپذیر خود را به نمایش گذاشته و بار دیگر ثابت کردند ایران، در پرتو انسجام و وحدت ملی، قدرت دفاعی و اتکاء به آرمان‌های الهی و انقلابی و تبعیت از ولایت فقیه، هرگز تسلیم هیچ قدرت متجاوز و زیاده‌خواهی نخواهد شد:

ما شرکت‌کنندگان در مراسم باشکوه یوم‌الله ۱۳ آبان، ضمن گرامیداشت این روز بزرگ و تجدید پیمان با آرمان‌های بلند رهبر کبیر انقلاب‌اسلامی، امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و زعیم شهید امت، امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، مواضع خود را با فریاد‌های کوبنده: «الله اکبر- خامنه‌ای رهبر» و «مرگ بر آمریکا- مرگ بر اسرائیل» اعلام می‌داریم:

۱- ما ملت بزرگ ایران اسلامی، تجاوز آشکار و جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به سرزمین، حاکمیت و ملت ایران را قاطعانه محکوم نموده و با ایستادگی بر حق مشروع و قانونی ملت ایران در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی خویش و ضرورت «خونخواهی» قائد مجاهد شهید (قدس سره)، ۱۶۸ شهید دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و دیگر شهدای دانش‌آموز، دانشجو و سایر اقشار مردمی اعلام می‌داریم که هیچ تجاوز و تهدیدی قادر نخواهد بود اراده پولادین ملت را درهم بشکند، و بر تداوم راه شهدای پرافتخار، تا تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی تأکید نموده و «به‌روزرسانی بانک اهداف» به‌گونه‌ای که انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی-صهیونی در تیررس نیرو‌های مسلح قرار گیرد را ضرورتی راهبردی می‌دانیم.

۲_ما مردم ولایتمدار ایران با تجدید عهد و بیعت با رهبر رشید امت، حضرت آیت‌الله امام سیّد مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، بر پیروی از مکتب امامین انقلاب و تبعیت از ولایت فقیه تأکید و اعلام می‌داریم که ملت ایران با الهام از سیره و اندیشه رهبران الهی خود، در مسیر عزت، استقلال، پیشرفت و مقاومت، استوار و متحد باقی خواهد ماند و در پاسداری از میراث گران‌سنگ انقلاب اسلامی، از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و تعمیق «دفاع بومی»، همراه با حمایت ملی از نیرو‌های مسلح به‌عنوان رکن بازدارندگی در برابر بیگانگان ایران‌ستیز و مزدوران داخلی را از ضروریات استمرار این مسیر می‌داند.

۳- ما ملت ایران، با تجلیل از مجاهدت‌های خالصانه، فداکاری‌ها و جان‌فشانی‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از ارتش مقتدر، سپاه و بسیج قهرمان، فراجای جان برکف و تمامی نیرو‌های مدافع امنیت، بر نقش تاریخی و تعیین‌کننده آنان در صیانت از استقلال، ایجاد «بازدارندگی حداکثری» و مقابله قاطع با تهدیدات دشمنان از طریق «آمادگی رزمی هوشمندانه» تأکید نموده و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی انتظار داریم با بازتعریف معماری نظامی و رشد توانمندی‌های روزآمد دفاعی- امنیتی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت بنیه معنوی و روحیه جهادی نیرو‌های مسلح، تحقق پاسخ فوری، اثرگذار و «بدون محدودیت جغرافیایی» به هر سطح و نوع تهدید را خواستاریم.

۴- ما مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی بر ضرورت تبیین مواضع اصولی کشور در عرصه مناسبات بین‌المللی، تثبیت اقتدار ایران، تقویت همگرایی ملت‌های مستقل و مقابله با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و سلطه‌طلبانه قدرت‌های استکباری تأکید نموده و در راستای منویات رهبرمعظم انقلاب، هم‌افزایی راهبردی میان میدان و دیپلماسی، انسجام در تصمیم‌گیری و اقدام و هماهنگی قوای سه‌گانه در دفاع از مصالح عالیه کشور را از مؤلفه‌های بنیادین قدرت ملی دانسته و وحدت و همبستگی در سطوح مختلف حاکمیت را سرمایه‌ای بی‌بدیل برای عبور مقتدرانه از شرایط خطیر کنونی می‌دانیم.

۵_ما ملت استکبارستیز، با تأکید بر حق مسلم و غیرقابل‌انکار جمهوری اسلامی ایران با اعلام حمایت قاطع از اقتدار و دستاورد‌های هسته‌ای دانشمندان و فرزندان این مرز و بوم، بر ضرورت تأمین، تضمین و تثبیت حقوق هسته‌ای ملت ایران و حفظ و ارتقای همه ظرفیت‌های هسته‌ای اعم از فنی و راهبردی، از مسئولان عالی‌رتبه نظام و مراجع ذی‌صلاح انتظار داریم با بازنگری قاطع در منافع و الزامات استمرار عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، در برابر بدعهدی‌ها، تبعیض‌ها و تهدید‌های مستمر قدرت‌های سلطه‌گر، خروج عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران از این پیمان را به‌عنوان مطالبه جدی ملت ایران در دستور کار قرار داده و تصمیم مقتضی را با هدف صیانت از امنیت ملی، استقلال و اقتدار هسته‌ای کشور اتخاذ نمایند.

۶- ما شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی باشکوه، با تأکید بر ضرورت صیانت از امید، نشاط اجتماعی، خودباوری ملی و اعتماد به ظرفیت‌های بی‌بدیل ملت ایران، موفقیت‌ها و افتخارآفرینی‌های فرزندان شایسته این سرزمین در عرصه‌های گوناگون علمی، فرهنگی، فناوری و به‌ویژه رقابت‌های ورزشی بین‌المللی را ارج نهاده و از مقام‌آوران، قهرمانان و مدال‌آوران ایرانی که با اهتزاز پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در میادین جهانی، جلوه‌ای از عزت، توانمندی و سربلندی ملت را به نمایش گذاشته‌اند، صمیمانه تقدیر و تجلیل می‌نماییم و اعلام می‌داریم این دستاورد‌های ارزشمند نماد اراده، استعداد، تلاش و خودباوری نسل جوان این مرز و بوم است و معتقدیم ملت ایران، با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و توانمند خویش، از ظرفیت لازم برای فتح قله‌های پیشرفت و افتخار برخوردار است.

۷_ما مردم قدرشناس ایران، ضمن حمایت همه جانبه و پشتیبانی از همه خدمت گزاران کشور اسلامی در قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و نهادها، از خدمات صادقانه مسؤلان در اقصی نقاط کشور و همینطور تلاش تحسین برانگیز صنعتگران، کشاورزان، کارگران و خدمت رسانان در عرصه‌های مختلف تشکر نموده و بر رفع مشکلات اقتصادی معیشتی مردم تأکید و همکاری و همراهی امت برخاسته و آگاه ایران را، با برنامه‌های دولت محترم در جهت حل معضلات و محدودیت‌ها، بویژه برای مدیریت بهینه مصرف انرژی اعلام می‌نماییم.

۸_ما مردم آزاده ایران سرافراز، ضمن اعلام حمایت از جبهه پرافتخار مقاومت و تمامی ملت‌ها و مبارزان آزادی‌خواه و ضد استکباری در سراسر جهان، به‌ویژه مردم مظلوم فلسطین و غزه، ملت سرافراز لبنان، شیرمردان یمنی و نیرو‌های مقاومت عراق، جنایات استکبار جهانی و سیاست‌های سلطه‌گرانه آنان را قاطعانه محکوم نموده و ایستادگی در برابر اشغالگری، تجاوز و تحمیل اراده قدرت‌های استکباری را جلوه‌ای از بیداری جهانی و اراده ملت‌ها برای دستیابی به آزادی، عدالت و حاکمیت مستقل دانسته و «وحدت ساحات» را به‌عنوان متغیر تعیین‌کننده با تأثیر راهبردی در شکل‌دهی نظم جدید سیاسی و امنیتی غرب آسیا و زمینه‌سازی برای تمدن نوین اسلامی، ضرورتی حیاتی می‌دانیم.