به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصیب مقصودی گفت: سه واحد صنفی متخلف شامل یک باب نانوایی، یک واحد کلوچه‌پزی و یک باب قصابی در دزفول پس از انجام بازدیدهای نظارتی توسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان، شناسایی و به دنبال صدور اخطاریه‌های بهداشتی و بی‌توجهی متصدیان به رفع نواقص اعلام‌شده، با حکم مقام قضائی مهروموم شدند.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی افزود: بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت دزفول به‌صورت روزانه و حتی در ایام تعطیل، در دو نوبت صبح و عصر از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید می‌کنند و با بررسی شرایط بهداشتی، بر رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی نظارت دارند تا از سلامت شهروندان صیانت شود.

مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت دزفول همچنین با اشاره به نقش مهم رعایت اصول بهداشتی در پیشگیری از بیماری‌های منتقله از آب و غذا تصریح کرد: آلودگی مواد غذایی، سطوح و تجهیزات مورد استفاده در تهیه و توزیع غذا می‌تواند زمینه‌ساز بروز بیماری‌هایی نظیر مسمومیت‌های غذایی، اسهال‌های عفونی و سایر بیماری‌های گوارشی شود.

مقصودی تصریح کرد: از سویی دیگر، رعایت اصول بهداشت فردی، استفاده از مواد اولیه سالم، نگهداری مواد غذایی در دمای مناسب، تأمین آب سالم و نظافت مستمر محیط و تجهیزات، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از این بیماری‌ها و حفظ سلامت عمومی جامعه است.

وی در پایان تأکید کرد: نظارت‌های بهداشتی با هدف ارتقای سلامت جامعه و برخورد قانونی با متخلِّفان ادامه خواهد داشت و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.