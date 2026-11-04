وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان گفت: در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، با تشکیل تیم فنی مشترک با مجلس و تعامل با دولت و سازمان برنامه و بودجه، به دنبال پیش‌بینی منابع و ایجاد مسیر‌های قانونی برای بهبود شرایط معیشتی معلمان هستیم.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر کاظمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مشکلات معیشتی معلمان روشن است، افزود: قناعت و مناعت طبع معلمان نباید موجب شود دولت‌ها و مسئولان از معیشت این قشر غافل شوند. خدمات ارزشمندی انجام شده، اما کافی نیست و باید حمایت بیشتری از جامعه فرهنگیان صورت بگیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنانش درباره کارت زرد مجلس اظهار کرد: در جلسه سؤال از وزیر، ۱۱۳ نماینده رأی موافق و ۷۶ نماینده رأی مخالف دادند، اما حدود ۴۰ تا ۵۰ نماینده به دلیل اختلال سامانه رأی‌گیری نتوانستند رأی خود را ثبت کنند. با این حال، نتیجه آرا در برخی رسانه‌ها به‌اشتباه منعکس شد.

وی ادامه داد: با وجود این شرایط، به قانون تمکین می‌کنیم و برای نظر نمایندگان احترام قائلیم. نمایندگان حق دارند قانع شوند یا نشوند و ما نیز تلاش خود را برای پاسخ‌گویی به دغدغه‌های آنان ادامه می‌دهیم.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به مراسم ۱۳ آبان در دبیرستان نرگس گفت: «۱۳ آبان از مهم‌ترین روز‌های آموزش‌وپرورش و فرصتی تربیتی برای آشنایی دانش‌آموزان با تاریخ کشور و مسئولیتی است که در قبال آینده ایران بر عهده دارند.»