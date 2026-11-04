حضور پررنگ مردم شهرستانهای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان
شکوه حضور مردم سراسر استان در راهپیمایی ۱۳ آبان روایتگر عشق و ارادت به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم ولایتمدار استان اصفهان در سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز در مناطق روستایی با برگزاری راهپیمایی بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
از پیر و جوان، زن و مرد، دختران و پسران دانش آموز با در دست داشتن پرچم سه رنگ ایران و با شعار مرگ برآمریکا، مرگ بر اسراییل خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی و توطئههای آن علیه انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.
حضور پررنگ مردم شهرستانهای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پررنگ مردم شهرستانهای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پررنگ مردم شهرستانهای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پررنگ مردم شهرستانهای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پررنگ مردم شهرستانهای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پررنگ مردم شهرستانهای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پررنگ مردم شهرستانهای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پررنگ مردم شهرستانهای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پررنگ مردم شهرستانهای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پررنگ مردم شهرستانهای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پررنگ مردم شهرستانهای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پررنگ مردم شهرستانهای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پررنگ مردم شهرستانهای استان در راهپیمایی ۱۳ آبان