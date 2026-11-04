به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم ولایتمدار استان اصفهان در سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز در مناطق روستایی با برگزاری راهپیمایی بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

از پیر و جوان، زن و مرد، دختران و پسران دانش آموز با در دست داشتن پرچم سه رنگ ایران و با شعار مرگ برآمریکا، مرگ بر اسراییل خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی و توطئه‌های آن علیه انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.