نویسنده و مفسر سیاسی آمریکایی پس از شکست سنگین ترامپ و حزب اش در انتخابات سنا و مجلس نمایندگان نوشت: ایران ضربه‌ای به آمریکا زد که حتی بمب اتمی هم نمی‌توانست وارد کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پیچی کینین نویسنده و مفسر سیاسی آمریکایی پس از شکست سنگین حزب ترامپ در انتخابات سنا و مجلس نمایندگان نوشت: ایران ضربه‌ای به آمریکا زد که حتی بمب اتمی هم نمی‌توانست وارد کند.

بر اساس نتیجه پایانی انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده آمریکا اکثریت در دوم مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دموکرات‌ها قرار گرفت و با این حساب شکست سنگینی برای جمهوری خواهان و ترامپ رقم خورد.

کارشناسان آمریکایی جنگ علیه ایران و افزایش شدید مشکلات اقتصادی در آمریکا را عامل اصلی شکست تلخ و سنگین ترامپ و حزب اش در انتخابات می دانند.