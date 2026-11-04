همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور گسترده دانش‌آموزان، خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم در شهرهای جنوب‌شرق استان تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز صبح روز چهارشنبه در شهر‌ها و بخش‌های مختلف جنوب‌شرق استان تهران آغاز شد و دانش‌آموزان، خانواده‌ها، فرهنگیان، مسئولان و اقشار مختلف مردم با حضور در مسیر‌های تعیین‌شده، در این مراسم شرکت کردند.

این راهپیمایی در حالی در شهر‌های مختلف منطقه در حال برگزاری است که ۱۳ آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران یادآور سه رویداد تاریخی، تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ است؛ رویداد‌هایی که این روز را به نمادی از مبارزه با استکبار جهانی و استکبارستیزی در تاریخ معاصر ایران تبدیل کرده است.

در شهرستان ورامین، راهپیمایان حرکت خود را از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان امام خمینی (ره) آغاز کردند. در بخش خیرآباد نیز این مراسم از آستان مقدس امامزاده طاهر و مطهر (ع) به سمت خیابان شهید زواره برگزار و مردم و دانش‌آموزان جوادآباد نیز از میدان ایثار به سمت مصلی در راهپیمایی حضور دارند.

در شهرستان قرچک، راهپیمایی ۱۳ آبان از میدان امام خمینی (ره) به سمت مصلی نماز جمعه در حال برگزاری است.

در شهرستان پیشوا نیز راهپیمایان از دو نقطه مسجد جامع امام خمینی (ره) و میدان ۹ دی حرکت خود را به سمت میدان شهرداری و حرم مطهر حضرت جعفربن موسی‌الکاظم (ع) آغاز کرده است.

حضور دانش‌آموزان در کنار خانواده‌ها، فرهنگیان و دیگر اقشار مردم، از محور‌های اصلی راهپیمایی امسال در شهر‌های جنوب‌شرق استان تهران است؛ مراسمی که هر سال با هدف گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و بازخوانی وقایع تاریخی ۱۳ آبان برگزار می‌شود.

راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک همچنان در حال برگزاری است.