تیم ملی اسکواش بانوان ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی تیمی آسیا، با نتیجه ۲ بر یک کره جنوبی را شکست داد و نخستین پیروزی خود را در این مسابقات به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان ایران روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه در اسلام‌آباد پاکستان به مصاف کره جنوبی رفتند. در بازی نخست، نجمه بوشهری‌زاده نتیجه را ۳ بر صفر به هوایونگ اوم واگذار کرد.

در بازی دوم، باران محمدپور پس از واگذاری گیم نخست به دامی کیم، سه گیم پیاپی را برد و با پیروزی ۳ بر یک، نتیجه تیمی را به تساوی کشاند. در بازی سوم و تعیین‌کننده، فرشته اقتداری با نتیجه ۳ بر یک مینگ‌یونگ هو را شکست داد تا پیروزی ۲ بر یک تیم ملی ایران قطعی شود. رقابت‌های قهرمانی تیمی اسکواش آسیا تا ۱۶ آبان‌ماه در اسلام‌آباد پاکستان ادامه دارد.