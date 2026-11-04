راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، دقایقی پیش با حضور گروه‌های مختلف مردم به ویژه دانش آموزان در استان اردبیل آغاز شد.

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح امروز در گوشه و کنار استان اردبیل از جمله در میدان شریعتی به سمت مصلی امام خمینی اردبیل در حال برگزاری است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل

همچنین محدودیت‌های ترافیکی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم در مسیر اصلی این راهپیمایی باشکوه و مسیر‌های منتهی به مکان برگزاری راهپیمایی اعمال شده است.

روز ۱۳ آبان در تقویم رسمی کشور به عنوان روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده است و یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است.

تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت دانش آموزان معترض به دست نظامیان رژیم شاهنشاهی در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ که روز دانش آموز نام گرفت و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ عنوان این سه واقعه تاریخی است.