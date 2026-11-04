به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) و سالروز یوم‌الله ۱۳ آبان، کرمان پایتخت مقاومت جهان اسلام، میزبان پیکر‌های مطهر ۱۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس شد.

در مراسمی به همین منظور مردم در فضایی آکنده از شور و حال معنوی به استقبال پیکر‌های مطهر شهدایی آمدند که پروای نام نداشتند و بازگشت پیکرهایشان بار دیگر عطر ایثار و شهادت را در فضای جامعه طنین‌انداز کرده است.

سرهنگ حجت الله پاداش مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: پیکر‌های مطهر ۱۷ شهید خوشنام دفاع مقدس در ادامه به شهرستان‌های مختلف فرستاده خواهند شد و سپس در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه مراسم‌وداع در میادین آزادی و کوثر کرمان برگزار و تشییع انجام‌می‌شود.

استان کرمان با احتساب ۱۷‌شهید گمنام جدید، حالا میزبان ۳۶۱ شهیددر نقاط مختلف است