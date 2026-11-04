مراسم یادمان شهید فهمیده و شهدای دانش‌آموز، هم‌زمان با هفته بسیج دانش‌آموزی و اجتماع مردمی رهبر شهید، در حسینیه شهدای گمنام مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این مراسم با حضور جمعی از مردم، دانش‌آموزان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت و با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و تبیین آرمان‌ها و ارزش‌های دفاع از میهن و انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام اکبری به ایراد سخنرانی پرداخت و درباره جایگاه شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل نوجوان سخن گفت.

برگزاری این یادمان، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان و دانش‌آموز بود.