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رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انباری حاوی بیش از یک میلیون قلم ملزومات ساختمانی در خیابان شهید رجایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انباری حاوی بیش از یک میلیون قلم ملزومات ساختمانی در خیابان شهید رجایی خبر داد و گفت: ارزش کالاهای کشفشده از سوی کارشناسان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در پی اقدامات اطلاعاتی از دپو و توزیعنشدن مقادیری ملزومات ساختمانی در انباری واقع در خیابان شهید رجایی مطلع شدند.
سردار مهدی افشاری ادامه داد: تیم عملیاتی پس از شناسایی محل، در بازرسی از انبار محمولهای شامل بیش از یک میلیون قلم کالای ساختمانی را کشف کرد که به گفته پلیس، فاقد اسناد و مدارک قانونی مربوطه بود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به برآورد بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی ارزش کالاهای کشفشده است تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و متهم به همراه پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شده است.