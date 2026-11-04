به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انباری حاوی بیش از یک میلیون قلم ملزومات ساختمانی در خیابان شهید رجایی خبر داد و گفت: ارزش کالا‌های کشف‌شده از سوی کارشناسان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در پی اقدامات اطلاعاتی از دپو و توزیع‌نشدن مقادیری ملزومات ساختمانی در انباری واقع در خیابان شهید رجایی مطلع شدند.

سردار مهدی افشاری ادامه داد: تیم عملیاتی پس از شناسایی محل، در بازرسی از انبار محموله‌ای شامل بیش از یک میلیون قلم کالای ساختمانی را کشف کرد که به گفته پلیس، فاقد اسناد و مدارک قانونی مربوطه بود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به برآورد بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی ارزش کالا‌های کشف‌شده است تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و متهم به همراه پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شده است.