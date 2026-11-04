امسال راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهر‌های مختلف خراسان شمالی با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» فرصتی برای گرامیداشت یاد و راه شهدای گرانقدر، اعلام همبستگی و همدلی ملی و بازتاب پیام ملت ایران در پاسداری از استقلال، امنیت، اقتدار و منافع ملی است.