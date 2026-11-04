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راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان با هدف تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای دانشآموز و همچنین تقویت سواد رسانهای و خلاقیت دانشآموزان سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان با حضور دانشآموزان، خانوادهها و اقشار مختلف مردم در شهرهای مختلف ایران آغاز و برگزار شد.
مردم کهگیلویه و بویراحمد همگام با ملت بزرگ ایران، با حضوری حماسی و پرشور در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان ، بار دیگر بر ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کردند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح امروز در گوشه و کنار استان اردبیل از جمله در میدان شریعتی به سمت مصلی امام خمینی اردبیل در حال برگزاری است.
امسال راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در شهرهای مختلف خراسان شمالی با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» فرصتی برای گرامیداشت یاد و راه شهدای گرانقدر، اعلام همبستگی و همدلی ملی و بازتاب پیام ملت ایران در پاسداری از استقلال، امنیت، اقتدار و منافع ملی است.
مرکز البرز ، راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستانهای استان البرز از ساعت ۹ صبح امروز آغاز شده است و بنا به گزارش خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما در شهرستانهای استان ، این حضور پرشکوه و گسترده بوده است .
مردم و دانشآموزان یزدی در راهپیمایی ۱۳ آبان به میدان آمدند و بار دیگر پیام وحدت، بصیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر زیادهخواهی قدرتهای استکباری را به نمایش گذاشتند.
همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان با حضور گسترده دانشآموزان، خانوادهها و اقشار مختلف مردم در شهرهای جنوبشرق استان تهران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح امروز در گوشه و کنار استان اردبیل از جمله در میدان شریعتی به سمت مصلی امام خمینی اردبیل در حال برگزاری است.
امروز قشرهای مختلف مردم متعهد به آرمانهای امام و شهدا در روستاهای استان چهارمحال و بختیاری با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.
شرکت کنندگان با اعلام انزجار از استکبار جهانی، به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنهای لبیک گفتند.
قشرهای مختلف مردم و دانش آموزان ولایتمدار رامیان استان گلستان در راهپیمایی ۱۳ آبان شعار هم عهدی با شهدای والا مقام سر دادند.
راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در تبریز با حضور قشرهای مختلف مردم و در دست داشتن پلاکاردهای ضد استکباری و شعارهای خونخواهی رهبر شهید آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ازساعت ۹ صبح امروز بیش از ۲۰۰ نقطه ازاستان شاهد حضور دانش آموزان، دانش جویان ومردم ولایت مدارو انقلابی بود.
راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار امروز چهارشنبه دقایقی پیش در بیرجند از تقاطع بیمارستان شهید رحیمی (خیابان پاسداران) آغاز شد و تا مقابل فرهنگسرای شهر (بلوار شهید صیاد شیرازی) ادامه دارد.
راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در مشهدالرضا (ع)، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و دانشآموزان از ساعت ۸ صبح از میدان ۱۵ خرداد به سمت حرم مطهر رضوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان، امروز چهارشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در بیش از ۶۴ نقطه جمعیتی سیستان و بلوچستان با شعار محوری میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار آغاز شد.