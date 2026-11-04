به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، همزمان با سراسر کشور، دانش آموزان و مردم انقلابی آذربایجان شرقی امروز در سیزدهم آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در راهپیمایی انزجار از آمریکای جنایت کار و رژیم صهیونیستی شرکت می‌کنند.

قشر‌های مختلف مردم به ویژه دانش آموزان، با حضور گسترده در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی و رهبر شهید آیت الله سیدعلی خامنه‌ای و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی حمایت کامل خود را ازامام سید مجتبی خامنه‌ای و رزمندگان اسلام در جبهه مقاومت اعلام کردند و انزجار خود را از رژیم تروریستی صهیونیستی و شیطان بزرگ آمریکا به گوش جهانیان رساندند.

در سیزدهم آبان ماه سال ۱۳۵۸ لانه جاسوس آمریکا به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اتفاق افتاد که این روز به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ هم دانش آموزان تهرانی در اعتراض به دخالت‌های آمریکا در ایران، راه پیمایی کردند، ولی دژخیمان رژیم شاه، به آنان حمله کرد و آنان را به خاک و خون کشید.

همچنین این روز مصادف با تبعید امام خمینی از ایران به ترکیه در سال ۱۳۴۳ است.