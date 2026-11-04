بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در تابستان ۱۴۰۵ با افزایش ۲۴.۴ درصدی نسبت به فصل قبل به ۷۷۰.۲ واحد رسید؛ تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش نیز با رشد ۲۶.۳ واحد درصدی نسبت به فصل قبل، به ۱۱۱.۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار؛ در فصل تابستان ۱۴۰۵، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق ۷۷۰.۲ می­‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۴.۴ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۱۱.۲ درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۷۶.۸ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۴.۴ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۵.۷ درصد)، ۴۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل، ۲۴.۴ درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۲۲.۵، ۲۱.۷ و ۳۱.۵ درصد بوده است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۱۱.۲ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۸۴.۹ درصد)، ۲۶.۳ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۱۱.۲ درصد افزایش دارد. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۱۰۹.۸، ۱۱۳.۳ و ۱۰۸.۱ درصد بوده است.

افزایش تورم سالانه

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۷۶.۸ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۷.۸ درصد)، ۹.۰ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۷۶.۸ درصد افزایش دارد. همچنین تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۷۲.۸، ۷۶.۰ و ۸۱.۶ درصد بوده است.

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