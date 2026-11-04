در بازدید دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش استان خوزستان از زندان شهرستان دزفول، ۴ مددجو از پابند الکترونیکی بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در جریان بازدید مهدی امیرخانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش از زندان دزفول، ضمن بررسی وضعیت مددجویان و رسیدگی به درخواست‌های آنان، با تقاضای ۴ نفر از زندانیان برای بهره‌مندی از مرخصی با استفاده از پابند الکترونیکی، موافقت شد.

امیرخانی در حاشیه این بازدید گفت: ارفاقات قانونی با هدف کاهش جمعیت کیفری و ایجاد فرصت برای مددجویان اصلاح شده برای بازگشت به جامعه که حضورشان خطری برای دیگران ندارد، درنظر گرفته می‌شود.

دادستان شوش افزود: در این بازدید به سایر درخواست‌های قانونی زندانیان رسیدگی، مسائل و مشکلات آنان بررسی و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.