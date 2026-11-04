رئیس جهاددانشگاهی گفت: رسالت جهاددانشگاهی تنها توسعه آزمایشگاه‌ها و فناوری نیست، بلکه پیوند ارزش‌های اخلاقی و معنوی با دانش روز و پاسخ به پرسش‌های نوپدید فقهی و اجتماعی از ارکان مأموریت ماست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی منتظری؛ رئیس جهاد دانشگاهی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی، نماینده تام‌الاختیار حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی در ایران، بر آمادگی کامل این نهاد برای تعامل با حوزه‌های علمیه تأکید کرد و گفت: رسالت جهاددانشگاهی تنها توسعه آزمایشگاه‌ها و فناوری نیست، بلکه پیوند ارزش‌های اخلاقی و معنوی با دانش روز و پاسخ به پرسش‌های نوپدید فقهی و اجتماعی از ارکان مأموریت ماست.

وی گفت: جهاددانشگاهی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره یکی از بازوان توانمند، امین و اثرگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی در پیوند میان علم و نیاز‌های واقعی جامعه بوده است. این نهاد برآمده از بطن انقلاب، با بهره‌گیری از اخلاص، تخصص و تعهد دانشگاهیان و جوانان این مرز و بوم، موفق شده است در سخت‌ترین برهه‌های تاریخی، گره‌های بزرگی از پیش پای نظام علمی و اجرایی کشور بردارد.

منتظری افزود: هویت جهاددانشگاهی با روحیه انقلابی، خودباوری و حرکت در مرز‌های دانش تنیده شده است و ما توانسته‌ایم نشان دهیم که دانش می‌تواند مستقیماً به رفع معضلات جامعه، کاهش وابستگی‌ها و تقویت پایه‌های استقلال کشور منجر شود. ظرفیت‌های متکثر این نهاد در دانشگاه‌های سراسر کشور و پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌های وابسته، سرمایه‌ای کم‌نظیر است که همواره در خدمت تعالی جامعه اسلامی، تولید علم نافع و تحکیم مبانی اعتقادی و ملی قرار داشته است.

رئیس جهاددانشگاهی فرهنگ خودباوری را رمز بقا و توسعه علمی ایران برشمرد و تأکید کرد: ما در جهاددانشگاهی به کلیدواژه ماندگار و هویت‌بخش «ما می‌توانیم» با تمام وجود باور داریم و این عبارت نه یک شعار تشریفاتی، بلکه به عنوان اصل راهنما و راهبرد عملیاتی همواره سرلوحه تمامی تصمیمات، پژوهش‌ها و فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی ما قرار داشته است. هر جا که به نیروی جوانی، توان بومی و ابتکار فرزندان ایران تکیه کردیم، غیرممکن‌ها ممکن شد و بن‌بست‌های تحمیلی دشمنان شکسته شد.

وی گفت: تجربه نشان داده است که نخبگان و دانشمندان ما بیش از هر چیز خواهان بستری مساعد برای دیده‌شدن دستاوردهایشان، امنیت شغلی و علمی، و نقش‌آفرینی مؤثر در مسیر گره‌گشایی از مسائل میهن خویش هستند. اگر امکانات پژوهشی شایسته و فضای آزاد و خلاق علمی در اختیار جوانان قرار گیرد، روحیه میهن‌دوستی و تعهد دینی آنان مانع از خروج از کشور خواهد شد.

منتظری افزود: جهاددانشگاهی تلاش کرده است با تأسیس پژوهشکده‌ها، مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و قطب‌های پژوهشی، مأمنی مطمئن برای نخبگان جوان فراهم کند تا بتوانند بدون دغدغه، همه ظرفیت فکری و هوش خود را وقف پیشرفت مرز‌های دانش و خدمت به مردم شریف ایران نمایند.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به ورود جهاد دانشگاهی به عرصه دانش‌های بنیادین و فناوری‌های نوین ورود به عرصه فناوری‌های فضایی و پیشرفته را محصول همین نگاه درون‌زا دانست و گفت: جهاددانشگاهی بر اساس اسناد بالادستی و نیاز‌های راهبردی کشور، شجاعانه به حوزه‌های بسیار پیچیده علمی و فناوری‌های نوین ورود کرده که یکی از درخشان‌ترین آنها، دانش فنی فضایی و پروژه طراحی و ساخت ماهواره است.