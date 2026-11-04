رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به همجواری این استان با چهار کشور همسایه گفت: با حمایت ها و پیگیری کمیسیون کشاورزی مجلس این استان به عنوان پایلوت صادرات لجستیک شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،محمدرضا اصغری سه شنبه شب در نشست تخصصی بررسی مسائل و ظرفیت‌های بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیک استان اظهار کرد: آذربایجان‌ غربی به واسطه مرز مشترک با چهار کشور، این ظرفیت بی‌نظیر را دارد که به پایلوت صادرات، واردات، بازتولید، مدیریت نهاده‌ها و صنایع غذایی کشور تبدیل شود؛ تحقق این هدف نیازمند حمایت ویژه مجلس از توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات راهبردی به‌ ویژه سیب درختی و انگور و سایر تولیدات بخش کشاورزی و پیگیری مطالبات باغداران و فعالان عرصه تولید است.



اصغری در ادامه با تأکید بر نقش حیاتی بخش کشاورزی در احیای نگین آبی آذربایجان غربی گفت: پیشنهاد و مطالبه ما این است که ظرف بازه زمانی چهار ساله اعتبار لازم برای تجهیز تمامی اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به سامانه‌های نوین آبیاری تخصیص یاید تا حجم آب صرفه‌جویی ‌شده مستقیماً به سمت دریاچه رهاسازی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی در واحدهای تولیدی تأکید کرد و خواستار اختصاص تسهیلات ویژه بانکی برای تجهیز مزارع و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی به سامانه‌ها و پنل‌های خورشیدی شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه گفت: خرید تضمینی سیب زیر درختی و سیب صنعتی که از دغدغه‌های جدی رئیس‌جمهور، استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان مجلس و سازمان جهاد کشاورزی به شمار می‌رود، نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت مؤثر است.

قاسم کریمی نیز در این جلسه اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های تجاری و مرزی آذربایجان غربی، این استان توانسته است در حوزه واردات کالاهای اساسی به‌عنوان معین شمال‌غرب کشور نقش‌آفرینی کند که این موضوع حاصل همراهی استاندار، دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی است.

وی با اشاره به دغدغه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی افزود: یکی از موضوعات مهم، خرید تضمینی سیب زیر درختی و سیب صنعتی است که از دغدغه‌های جدی رئیس‌جمهور، استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان مجلس و سازمان جهاد کشاورزی به شمار می‌رود و نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت مؤثر است.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه همچنین با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان انگور سردشت بیان کرد: امسال در زمینه جذب و فروش انگور سردشت با مشکلات متعددی مواجه بودیم و محدودیت ‌های ایجاد شده در مسیر صادرات و همچنین همکاری ‌نکردن دولت پاکستان برای فراهم‌کردن زمینه ورود سیب، شرایط دشواری برای صادرکنندگان استان ایجاد کرده است.

کریمی با اشاره بر افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ ونقل صادراتی تصریح کرد: یکی از درخواست‌های جدی ما اختصاص یارانه حمل‌ونقل به صادرکنندگان است؛ چراکه هزینه حمل کانتینر که در سال گذشته حدود ۸۰۰ تا یک‌هزار و ۲۰۰ دلار بود، امسال به حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار رسیده است و این افزایش هزینه توان رقابت صادرکنندگان را به‌شدت کاهش داده است.

وی خواستار پیگیری این موضوع از سوی دولت و وزارتخانه‌های مرتبط شد و گفت: انتظار داریم برای جبران بخشی از این هزینه‌ها، حمایت ویژه‌ای از صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان صورت گیرد.