وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با گرامیداشت سیزدهم آبان، این روز را یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی و مداخله قدرت‌های خارجی دانست و گفت: همبستگی و انسجام ملی، سرمایه‌ای راهبردی برای عبور از دشواری‌ها و مواجهه با تهدیدهاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به مناسبت سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، پیامی صادر کرد.

متن کامل پیام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان، یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی، زیاده‌خواهی و مداخله قدرت‌های خارجی و نمادی از اراده یک ملت برای تعیین سرنوشت خویش است.

رهبر شهید انقلاب با تأکید بر اهمیت این روز تاریخی فرموده بودند: «۱۳ آبان باید در تاریخ و حافظه ملی بماند» این تأکید، بیانگر آن است که ۱۳ آبان صرفاً یادآور یک واقعه تاریخی نیست، بلکه حامل پیامی زنده درباره استقلال، عزت ملی و حق ملت ایران برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خویش است.

امروز، در شرایطی که کشور با تداوم تقابل و درگیری با ایالات متحده آمریکا مواجه است، پیام ۱۳ آبان معنایی عمیق‌تر می‌یابد. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که فشار، تهدید و تحمیل اراده خارجی نمی‌تواند عزم ملتی را که برای استقلال و حفظ حقوق خود ایستاده است، متزلزل کند. آنچه در این مسیر اهمیت اساسی دارد، اتکا به توان ملی، حفظ هوشیاری و صیانت از منافع و مصالح کشور است.

در چنین شرایطی، همبستگی و انسجام ملی، سرمایه‌ای راهبردی برای عبور از دشواری‌ها و مواجهه با تهدیدهاست. امروز بیش از هر زمان دیگری، تقویت اعتماد و همدلی در جامعه و قرار دادن منافع ملی در کانون توجه همگان، ضرورتی انکارناپذیر است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای راه استقلال و عزت ایران، فرارسیدن سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی می‌دارم و امیدوارم با تکیه بر اراده جمعی، همبستگی و خودباوری ملی، مسیر سربلندی و اقتدار ایران عزیز با استواری ادامه یابد.

سیدستار هاشمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات