گروه جهادی دامپزشکی استان تهران در قالب یک اردوی یک‌روزه، با اعزام به روستای «هرانده» در شهرستان فیروزکوه، خدمات رایگان تخصصی خود را در راستای ارتقای سلامت دام و طیور به روستاییان ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروه جهادی دامپزشکی استان تهران در راستای حمایت از تولیدکنندگان کوچک و ارتقای سطح بهداشت و سلامت دام در مناطق محروم، اردوی امدادی خود را در روستای «هرانده» فیروزکوه برگزار کرد.

در این اردوی یک‌روزه، تیم متخصص دامپزشکی با هدف پیشگیری از بیماری‌ها و بهبود وضعیت سلامت دام و طیور، خدمات رایگان و تخصصی خود را به روستاییان ارائه دادند.