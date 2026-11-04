به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست تخصصی بررسی خسارت‌های جنگ به بخش صیادی هرمزگان با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران، مدیرکل امور راه و ترابری سازمان برنامه و بودجه، معاون پارلمانی معاون رئیس‌جمهور در امور روستایی و مناطق محروم، مدیرکل شیلات هرمزگان و جمعی از مسئولان و نمایندگان مجلس منطقه برگزار شد.

در این نشست بر ضرورت بازسازی زیرساخت‌های صیادی جزیره هنگام و حمایت از شناور‌های آسیب‌دیده تأکید و مقرر شد؛ با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌ای ۴۰ میلیارد تومانی برای بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت زنجیره فعالیت صیادی اختصاص یابد تا روند بازگشت صیادان به چرخه فعالیت با سرعت بیشتری صورت گیرد.

همچنین در این جلسه، ضرورت رسیدگی به وضعیت لنج‌های صیادی در جاسک و جبران خسارت‌های واردشده به این شناور‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به این‌که این شناور‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، بر لزوم حمایت فوری دولت برای بازگشت صیادان به دریا تأکید شد. علاوه بر این، برنامه‌هایی جهت توسعه اقتصاد دریامحور با مشارکت بانوان و ایجاد فرصت‌های درآمد پایدار از طریق گردشگری در جزایر هنگام و قشم نیز در دستور کار قرار گرفت.