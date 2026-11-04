بازرس کل استان خوزستان از تداوم بدون وقفه تخلیه و بارگیری کالا‌های اساسی در مجتمع بندری امام خمینی خبر داد.

تخلیه و بارگیری بدون وقفه کالا‌های اساسی در بندر امام

تخلیه و بارگیری بدون وقفه کالا‌های اساسی در بندر امام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام مصطفی انصاری‌فرد در بازدید از این بندر، وضعیت زنجیره تأمین کالا‌های اساسی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: روند ورود و جابه‌جایی کالا‌های راهبردی بدون مانع در جریان است.

وی همچنین از پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی زیرساخت‌های اراضی توسعه‌ای ۳۲۹ هکتاری بندر خبر داد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان نیز در حاشیه این بازدید اظهار کرد: بهره‌برداری از اراضی توسعه‌ای ۳۲۹ هکتاری، سالانه ۱۰ میلیون تن به ظرفیت تخلیه و بارگیری بندرامام خمینی می‌افزاید و زمینه اشتغال مستقیم حدود ۱۰ هزار نفر را فراهم می‌کند.

بهروز آقائی اتصال این اراضی به شبکه ریلی، جاده‌ای و دریایی را از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در آن برشمرد و از انتشار فراخوان جذب سرمایه‌گذار در آینده نزدیک خبر داد.