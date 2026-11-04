به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس بسیج سازندگی کشور در راهپیمایی ۱۳ آبان در بیرجند گفت: استکبار همواره به دنبال استثمار است و به خیال خام خودشان همین نقشه را برای خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز داشتند که موفق نشدند.

سردار زهرایی افزود: دشمن همواره به دنبال سلطه بر منافع ملت هاست و منافع دیگر ملت‌ها را برای خود می‌داند و ایادی شیطان به دنبال برده داری نوین هستند.

وی گفت: امروز یکی از شاخص‌های برده داری نوین در جنگ شناختی خود را نشان می‌دهد و دشمن می‌خواهد با دروغ پراکنی اذهان را فریب دهند.

رئیس بسیج سازندگی کشور افزود: استکبار جهانی جنگ ۸ ساله را بر ملت ایران تحمیل کرد، اما مردم آن را به دفاع مقدس مردمی تبدیل کردند.

سردار زهرایی گفت: در برده داری نوین باید آرایش جنگی مناسب با جنگ شناختی دشمن به خود بگیریم و بنا بر فرموده قائد شهید، استکبار با دین و ایران اسلامی و قوی مشکل دارد.

وی افزود: علم و آموزش باید با تربیت دینی همراه باشد تا بتواند با استکبار در جنگ شناختی مقابله کند و این موضوع باید از خانواده‌ها آغاز شود.