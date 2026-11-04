به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، امسال راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهر‌های مختلف خراسان شمالی با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» فرصتی برای گرامیداشت یاد و راه شهدای گرانقدر، اعلام همبستگی و همدلی ملی و بازتاب پیام ملت ایران در پاسداری از استقلال، امنیت، اقتدار و منافع ملی است.

راهپیمایی عظیمی که با حضور آحاد مردم و اقشار مختلف استان ، همزمان در بیش از ۲۷۰ نقطه شهری و روستایی استان خراسان شمالی آغاز شد تا بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، انسجام و عزم راسخ مردم همیشه در صحنه شهر‌های مختلف خراسان شمالی در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با استکبار جهانی به نمایش گذاشته شود.

گزارش خبرنگاران ما از گوشه و کنار خطه ولایتمدار خراسان شمالی حکایت از حضور پورشور مردم دارد؛ امروز همه آحاد مردم شریف استان، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان، دانشگاهیان، فرهنگیان، اصناف، کارگران، تشکل‌های مردمی و تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی با حضور گسترده، آگاهانه و پرشور در این راهپیمایی سراسری، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهیدان و خون‌خواهی قائد شهید و شهدای مظلوم جنگ‌های تحمیلی، بار دیگر وحدت، انسجام، همبستگی و اراده ملی ایرانیان را به نمایش گذاشته و حضور خود را به‌عنوان بیعتی دیگر با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به منصه ظهور رسانند.

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اسفراینی ها در راهپیمایی ۱۳ آبان، با حضوری پرشور بار دیگر وحدت و ایستادگی خود در برابر استکبار جهانی را به نمایش گذاشتند.