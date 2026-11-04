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بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و لوازم یدکی فارس با حضور ۱۲۰ شرکت تولیدکننده در شیراز گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و لوازم یدکی فارس با حضور ۱۲۰ شرکت تولیدکننده و توزیعکننده در فضایی به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع گشایش یافت.
به گفته مدیرعامل شرکت نمایشگاه بینالمللی فارس، ۵۰ درصد مشارکتکنندگان این رویداد بومی و از استان فارس و ۵۰ درصد دیگر از استانهای تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، مازندران، آذربایجان شرقی و خوزستان هستند.
نهاوندی با اشاره به ترکیب مشارکتکنندگان افزود: حضور نیمی از شرکتها از خارج از استان فارس، نشاندهنده گستره ملی این نمایشگاه است و فرصت مناسبی برای تبادل نظر، عقد قراردادهای تجاری و آشنایی با جدیدترین فناوریهای حوزه قطعات خودرو فراهم کرده است.
وی همچنین با معرفی شرکتهای مطرح حاضر در نمایشگاه گفت: شرکتها و نشان های مطرح کشور آخرین دستاوردها و محصولات خود را به نمایش گذاشتهاند.
بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی قطعات خودرو و لوازم یدکی فارس تا ۱۵ آبان، همهروزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی فارس برپاست و علاقهمندان و فعالان این صنعت میتوانند از آن بازدید کنند.