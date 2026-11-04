استاندار آذربایجان‌ غربی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان تولید و تنظیم بازار، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازارهای منطقه‌ای را برای توسعه صادرات کشاورزی یک ضرورت دانست.

تعادل‌ بازار و توسعه صادرات، کلید شکوفایی کشاورزی آذربایجان‌ غربی است

تعادل‌ بازار و توسعه صادرات، کلید شکوفایی کشاورزی آذربایجان‌ غربی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی در نشست با تشکل‌ها و فعالان بخش کشاورزی استان که با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به جایگاه بی‌بدیل کشاورزی در اقتصاد، معیشت و امنیت غذایی استان و کشور اظهار داشت: بخش کشاورزی پیشران اصلی اقتصاد آذربایجان‌غربی است و باید با حمایت همه جانبه، از آسیب دیدن زنجیره تولید تا مصرف جلوگیری کنیم.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه از تلاش‌ها و اقدامات مؤثر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و همکاران این مجموعه در مدیریت بهینه بخش کشاورزی، توسعه فناوری‌ها و پیگیری امور بهره‌برداران بخش تقدیر و بر استمرار این روند جهادی تأکید کرد.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بی‌نظیر صادراتی استان تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه جهت توسعه صادرات محصولات کشاورزی یک ضرورت انکارناپذیر است و باید از این فرصت‌ها بیشترین بهره‌برداری صورت گیرد.

رحمانی همچنین در خصوص چالش‌های حوزه دامپروری و تأمین نهاده‌ها افزود: در زمینه تولید گوشت مرغ، لازم است با جدیت بیشتری برای رفع موانع تولیدکنندگان اقدام شود.

وی بر لزوم مقابله قاطع با انحصار در واردات تأکید کرد و گفت: شکستن انحصار در واردات برخی کالاهای اساسی، نقشی کلیدی در کاهش قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی با یادآوری تجربیات ارزشمند استان در بازه‌های زمانی حساس مرزی خاطرنشان کرد: مرزهای استان ظرفیت فوق‌العاده‌ای در تأمین نیازهای داخلی و پایداری بازار کشور دارند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره‌های ارزش در بخش کشاورزی، بر لزوم پیگیری و یکپارچه‌سازی این زنجیره‌ها تأکید کرد و گفت: برای بهبود معیشت کشاورزان آماده هرگونه همکاری و تعامل سازنده هستیم تا موانع تولید را از پیش رو آنان برداریم ‌.