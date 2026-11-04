مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی گفت: آیین استقبال از ۲۷ پیکرشهدای گمنام در میدان ۱۵ خرداد مشهد و در جریان راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سردار سرتیپ پاسدار ابوطالب جوان با اشاره به اینکه راهپیمایی امسال با شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» برگزار شد گفت: از این تعداد شهید ، ۱۵ شهید در خراسان رضوی، ۶ شهید در خراسان شمالی و ۶ شهید در خراسان جنوبی، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تشییع خواهند شد.

وی گفت: این شهدا در عملیات‌های کربلای ۵، شلمچه، بدر، خیبر، رمضان والفجر مقدماتی، یک، دو، سه و ۸ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و سن این شهدا بین ۱۶ تا ۲۶ سال می‌باشد.