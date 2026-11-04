هم‌زمان با ایام فاطمیه و در روز‌های عزاداری بانوی دو عالم، کاروان اهالی بهشت شامل پیکر‌های مطهر ۱۰ شهید گمنام وارد شهرستان‌های فریدن و چادگان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پیکر این شهیدان با استقبال مردم و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا همراه شد و مردم شهیدپرور فریدن و چادگان با حضور در آیین استقبال و تشییع، به مقام شامخ شهدایی ادای احترام کردند که بی‌نام و نشان، جان خود را در راه دفاع از میهن فدا کردند.

در این مراسم پیکر جانباز ۷۰ درصد، محمدرضا روستایی، نیز تشییع شد؛ جانبازی که پس از سال‌ها تحمل رنج‌های ناشی از دوران دفاع از میهن، به جمع یاران شهیدش پیوست.

کاروان اهالی بهشت با حضور در فریدن و چادگان، بار دیگر جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.