راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور قشر‌های مختلف مردم درکرمانشاه به ویژه دانش آموزان، از ساعت ۱۰ صبح از چهارراه مدرس کرمانشاه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری مراسم راهپیمایی استکبار ستیز ۱۳ آبان در ۴۰ نقطه استان خبر داد و گفت: این مراسم امروز چهارشنبه همزمان با سراسر کشور در استان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدی عبدی افزود: مراسم استکبارستیز ۱۳ آبان امسال در کلانشهر کرمانشاه از ساعت ۱۰ صبح در چهارراه مدرس آغاز شده به سمت میدان آزادی ادامه دارد .

سخنران اصلی مراسم امسال شهر کرمانشاه «منوچهر حبیبی» استاندار کرمانشاه است.