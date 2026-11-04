به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس ریاست جمهوری، در نشست تبیین استقلال ملی در سیطره حکمرانی امام مجاهد شهید، اظهار کرد: اندیشه رهبر شهیدمان را باید نه‌تنها از این جهت بررسی کنیم که ایشان حکمرانی تراز جمهوری اسلامی بودند، بلکه از آن جهت که به‌عنوان یک اندیشمند، متفکر و نظریه‌پرداز برجسته شناخته می‌شوند. با شهادت آن بزرگوار، همانند هر شهادت دیگری، خداوند برکتی به اندیشه‌ها و آرمان‌های ایشان عنایت کرد که امروز در گوشه و کنار جهان شاهد رشد و بالندگی آن هستیم.

وی افزود: از میان ابعاد مختلف اندیشه آن بزرگوار، مسئله استقلال‌خواهی و استکبارستیزی به دلایلی مورد توجه قرار گرفت؛ زیرا استقلال‌طلبی و استکبارستیزی برای ملت، از ویژگی‌های بارز بیانات و رفتار آن شهید بزرگوار بود. به اعتقاد من، اگر بخواهیم عنوانی برای ایشان انتخاب کنیم، باید از آن شهید به‌عنوان شهید استقلال و عزت ملی ایرانیان و شیعیان یاد کنیم.

اسماعیلی ادامه داد: امروز، سیزدهم آبان، روز مناسبی برای پرداختن به این موضوع است تا اندیشمندان از زوایای مختلف، این ایده را در سیره نظری و عملی آن بزرگوار بررسی کنند. این مسیر ان‌شاءالله ادامه خواهد یافت.

معاونت راهبردی و امور مجلس ریاست جمهوری بیان کرد: استقلال ملی و عزت‌طلبی از شعار‌های اصلی انقلاب اسلامی بود. آنچه مردم در سال ۵۷ سر دادند، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. این سه تعبیر، اگرچه در ظاهر متفاوت هستند، اما هرکدام از منظری به حقیقتی واحد اشاره دارند؛ استقلال را می‌خواهیم، زیرا ترجمان آزادی یک ملت است؛ آزادی را می‌خواهیم، زیرا تبلور استقلال تک‌تک افراد این مرزوبوم است و جمهوری اسلامی را می‌خواهیم، زیرا تضمین‌کننده استقلال و آزادی است.

وی افزود: به همین دلیل، در بیانات امام راحل، تأکید بر عزت و استقلال ملت و اینکه هیچ‌کس جز خود ملت برای ما تصمیم نگیرد، از پرتکرارترین مفاهیم بود. بر همین اساس، در قانون اساسی ۱۵ بار واژه استقلال به کار رفته و مفاهیم مشابهی همچون سلطه‌ستیزی، مبارزه با ستمگری و استعمار نیز به‌مراتب بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است.

اسماعیلی اظهار کرد: رهبر شهید، آزادی، حفظ هویت جمهوری اسلامی و استقلال ملی را در رأس برنامه‌های خود قرار دادند و طی سال‌های طولانی حکمرانی، ملتی را پرورش دادند که امروز ندای استقلال‌طلبی آن در جهان شنیده می‌شود.

وی افزود: ملت ایران با دست خالی، اراده‌ای راسخ و دلی امیدوار در برابر زورگویان جهان ایستاده است. جنگ‌هایی که پشت سر گذاشته‌ایم، کم‌سابقه بوده است؛ به‌گونه‌ای که قدرت‌های مدعی، مستقیماً و با کمک کشور‌های دیگر به ایران حمله کردند، اما در نهایت از اقدام خود پشیمان شدند. تجمعات شبانه که قائد شهید از آن با عنوان «بعثت امت» یاد کردند، پدیده‌ای منحصر‌به‌فرد در تاریخ است؛ به‌طوری‌که طی ۲۰۰ و چند شب، مردم از اقشار مختلف در نقاط کشور گرد هم آمدند و برای حفظ استقلال و عزت ملی اعلام آمادگی کردند.

وی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی از ناقضان اصل حاکمیت ملی و استقلال ملت‌ها هستند. سازمان ملل متحد و منشور آن نیز با هدف جلوگیری از تعرض کشور‌ها به استقلال یکدیگر تشکیل شد. ماده دو منشور ملل متحد، کشور‌ها را به خودداری از اعمال زور و حتی تهدید به استفاده از زور علیه دولت‌های دیگر متعهد می‌کند؛ تعهدی که امروز آشکارا نقض شده است.

اسماعیلی بیان کرد: حفظ استقلال ملی کشور‌ها از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است، اما نظام بین‌الملل در جلوگیری از نقض این اصول ناکام مانده است. ملت ایران با مقاومت خود می‌تواند به جهانیان و سایر ملت‌ها بیاموزد که چگونه برای حفظ عزت و استقلال خود ایستادگی کنند.

وی افزود: تأکید مکرر رهبر شهید بر مبارزه با استکبار، عدم مماشات با زورگویان و استقلال‌طلبی، مبتنی بر احساسات و شعار نبود، بلکه از حکمت، اعتقاد و جهان‌بینی ایشان سرچشمه می‌گرفت. بررسی مجموعه بیانات ایشان نیز نشان می‌دهد که مسئله جهاد و مبارزه در راه خدا جایگاه ویژه‌ای در منظومه فکری آن بزرگوار داشته است.

اسماعیلی اظهار کرد: رهبر شهید بر این باور بودند که نباید اجازه داد ملت ایران در برابر بیگانگان به ملتی خوار و تحت سلطه تبدیل شود و مقابله با زیاده‌خواهی استکبار جهانی، در گرو بازگشت ملت‌ها به عزت و عظمت گذشته و پایبندی به آموزه‌های دینی است. از همین رو، سلطه‌گران با آموزه‌های قرآن و مبانی استقلال‌طلبی سازش ندارند.

وی ادامه داد: حفظ استقلال ملی و عزت کشور، علاوه بر پشتوانه اعتقادی و دینی، به پیشرفت علمی و فناوری وابسته است. رهبر شهید بارها بر اهمیت دانش و فناوری تأکید و ملت را به شکستن مرزهای دانش دعوت می‌کردند. پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف فناوری نیز از جمله دستاوردهای توجه به این رویکرد بوده است.

اسماعیلی در ادامه اظهار کرد: پیش‌فرض دوم، رفاقت، همدلی و دستگیری از یکدیگر است. باید در مسیر علم‌آموزی، شکیبایی، مهربانی و گذشت داشته باشیم تا بتوانیم این آموزه را در عمل تجسم ببخشیم.

وی افزود: از دوران نوجوانی، یکی از موضوعاتی که همواره موجب غرور و افتخار من بوده، ایستادگی شیخ فضل‌الله نوری است. هنگامی که ایشان به اعدام محکوم شد، برخی افراد خیرخواه دو پیشنهاد مطرح کردند؛ نخست اینکه تهران را ترک کرده و به عتبات عالیات برود و دوم اینکه با نصب پرچم یک کشور خارجی بر خانه خود، جانش را حفظ کند، اما ایشان هر دو پیشنهاد را رد کرد و تأکید داشت که یک عمر زیر بیرق امیرالمؤمنین(ع) بوده و برای حفظ جان خود زیر بیرق کفار نخواهد رفت.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور ادامه داد: از اسفندماه پارسال، شیخ فضل‌الله نوری با تمام عظمتش برای من به خاطره‌ای تبدیل شد؛ چراکه سید علی خامنه‌ای درس بزرگ‌تری به جهان داد و نشان داد حفظ استقلال و آزادی یک ملت برای کسی که از دامن حوزه و فقاهت برخاسته، تا چه اندازه ارزشمند است؛ به‌گونه‌ای که با علم به قرار داشتن در معرض خطر، خود و خانواده‌اش را فدا کرد و نام خود را برای همیشه در این سرزمین و سایر کشورها جاودانه ساخت.