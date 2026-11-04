راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در تبریز با حضور قشرهای مختلف مردم و در دست داشتن پلاکارد‌های ضد استکباری و شعار‌های خونخواهی رهبر شهید آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مردم تبریز امروز چهارشنبه همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضور در مسیر‌های راهپیمایی، حرکت خود به سمت میدان ساعت را آغاز کردند.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم ایران، پلاکارد‌ها و دست‌نوشته‌های ضد استکباری و سردادن شعار‌های انقلابی، بر خونخواهی رهبر شهید و تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند.

دانش‌آموزان، دانشجویان و قشرهای مختلف مردم در این مراسم حضور دارند و راهپیمایی از هشت مسیر تعیین‌شده به سمت میدان ساعت در حال برگزاری است.