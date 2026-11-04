پخش زنده
امروز: -
همزمان با سالروز استکبار ستیزی مردم انقلابی ارومیه از ساعاتی قبل از آغاز راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در میدان ولایت فقیه ارومیه حضوری پرشور دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، همزمان با صبح چهارشنبه و در آستانه ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، در نقاط مختلف استان آذربایجان غربی آغاز شد.
مردم آذربایجان غربی، از ساعاتی قبل با حضور در میادین و معابر اصلی شهرها و روستاها، برای شرکت در این حماسه مردمی و اعلام انزجار از سیاستهای استکباری دشمنان گرد هم آمدند.