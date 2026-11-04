به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، همزمان با صبح چهارشنبه و در آستانه ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، در نقاط مختلف استان آذربایجان غربی آغاز شد.

مردم آذربایجان غربی، از ساعاتی قبل با حضور در میادین و معابر اصلی شهرها و روستاها، برای شرکت در این حماسه مردمی و اعلام انزجار از سیاست‌های استکباری دشمنان گرد هم آمدند.