مردم همیشه در صحنه اصفهان امروز با حضور حماسی خود به میدان آمده ا ند تا یک صدا پای بندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اینجا خیابان سپاه یکی از ورودی های میدان امام (ره) اصفهان است و مردم از ساعتی قبل از این مسیر خود را به مراسم راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار می رسانند.

شرکت کنندگان در این مراسم با مشت‌های گره کرده و سر دادن شعار‌هایی ضمن تاکید بر تداوم راه امام و رهبر شهید و شهدد خشم و انزجار خود را از توطئه‌ها و جنایات آمریکا، استکبار جهانی و دشمنان و همچنین حمایت از رهبر معظم انقلاب را اعلام کردند.