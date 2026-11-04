به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور مردم بصیر و انقلابی راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان در کلانشهر اهواز از مقابل پارک شهربازی در بلوار آیت الله بهبهانی به سمت چهار راه آبادان آغاز شد.

شرکت کنندگان در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل استکبار ستیزی خود را به جهانیان نشان می‌دهند.