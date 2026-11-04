حسین سیمایی، وزیر علوم در آغاز سفر دو روزه خود به استان قم، با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مضجع شریف کریمه اهل‌بیت (س) را زیارت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سیمایی، وزیر علوم، صبح امروز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، در آغاز سفر دو روزه خود به استان قم، با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مضجع شریف کریمه اهل‌بیت (س) را زیارت کرد.

دیدار با آیت‌الله سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س)، حضور در دانشگاه قم و نشست با رؤسا، معاونان و استادان دانشگاه‌های استان، گفت‌و‌گو با دانشجویان، بازدید از پروژه‌های عمرانی و رفاهی دانشگاه قم، از جمله برنامه‌های روز نخست سفر وزیر علوم به استان قم است.

همچنین شرکت در اختتامیه جشنواره قرآن و عترت، بازدید از مراکز علمی و مذهبی و دیدار با جمعی از شخصیت‌های علمی و مذهبی استان قم، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این سفر دو روزه است.