دویست و چهل و هشتمین اجتماع شبانه دیشب در سراسر استان همدان برگزارشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم با بصیرت استان همدان تاکید کردند چهره کریه و جنایتکار ترامپ برای جهانیان آشکار شده است و محاسبات او همچنان اشتباه از آب درآمده و راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، هم پرشکوهتر از هرسال برگزار می‌شود

مردم با حضور در تجمعات شبانه بر ضرورت وحدت و همبستگی در شرایط کنونی تاکید دارندحضور مسئولانه ای که تا تحقق خواسته های بحق ایران تداوم دارد این تجمعات، تجلی یک بصیرت عمیق است؛ بصیرتی که می‌داند دفاع از مرزها، با دفاع از تار و پود جامعه و بنیان‌های خانواده گره خورده است