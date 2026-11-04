به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نمایش «لامرد ۷۲۰ کا» به کارگردانی محمد پیکایی، روایتی کوتاه، اما ماندگار از حادثه موشکی نهم اسفندماه ۱۴۰۴ و دانش آموزان شهید جنگ تحمیلی سوم در ورزشگاه شهید نعیمی به مدت پنج شب در سالن نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد اجرا شد.

این اثر هنری حاصل چهار ماه تمرین و تلاش نوجوانان ۱۲ و ۱۳ ساله دختر و پسر شهرستان لامرد است که در آن هنرمندان نوجوان در نقش شهدای دانش‌آموز از جمله «هلما سادات احمدی‌زاده»، «الیا خاتمی»، «عبدالمصور رحمانی»، «الهام زائری» و معلم شهید «محمود نجفی» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در بین تماشاگران این اثر، پدر و مادر شهیدان «الیا خاتمی» و «الهام زائری» هم حضور داشتند.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.