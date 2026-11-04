به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، پیکر نازخانم سلمانپور احمدی مادر شهید محمدرضا نصیراحمدی با حضور مردم روستای احمدکلا بندپی شرقی بابل تشییع و در گلزار شهدای این روستا به خاک سپرده شد.

پیکر این مادر شهید در جوار فرزندش آرام گرفت تا پس از سال‌ها دوری، در کنار فرزند شهیدش قرار گیرد.

شهید محمدرضا نصیراحمدی، دوم فروردین سال ۱۳۳۹ متولد شد و ۲۸ شهریور سال ۱۳۵۹ در منطقه مریوان استان کردستان، در راه دفاع از میهن به شهادت رسید.