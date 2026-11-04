در روز ۱۳ آبان ؛

مردم تهران با شعار «میثاق با شهیدان؛ نبرد با استکبار» به میدان آمدند

دانش‌آموزان و دانشجویان تهرانی در کنار دیگر اقشار مردم امروز با برگزاری راهپیمایی و اجتماع ضداستکباری ۱۳ آبان بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، انسجام و عزم راسخ ملت ایران در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با استکبار جهانی را به نمایش گذاشتند.