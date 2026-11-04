در روز ۱۳ آبان ؛
مردم تهران با شعار «میثاق با شهیدان؛ نبرد با استکبار» به میدان آمدند
دانشآموزان و دانشجویان تهرانی در کنار دیگر اقشار مردم امروز با برگزاری راهپیمایی و اجتماع ضداستکباری ۱۳ آبان بار دیگر جلوهای از وحدت، انسجام و عزم راسخ ملت ایران در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی و مقابله با استکبار جهانی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
در تهران حرکت راهپیمایان همزمان با سایر استانها از ساعت ۹ صبح از میدان فلسطین تهران آغاز شد و حرکت جمعیت به سمت محل اجتماع مقابل لانه سابق جاسوسی آمریکا ادامه یافت.
همزمان با ۱۳ آبان، روز دانشآموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، «زنگ استکبار ستیزی» نیز در مدارس تهران و سایر شهرهای کشور نواخته شد.
امسال این مناسبت در سایه جنگهای اخیر و با یاد دانشآموزان و کودکان شهید میناب و لامرد، با حضور مردم در تهران و شهرهای مختلف کشور گرامی داشته شد.
دانشآموزان تهرانی امروز با حضور در برنامههای گرامیداشت این روز، بار دیگر بر اهمیت حفظ استقلال، استکبارستیزی، بصیرت و ایستادگی در برابر زیادهخواهی قدرتهای سلطهگر تأکید کردند