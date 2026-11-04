مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی از آغاز بارگذاری فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل خبر داد و گفت: افزایش بیش از سه برابری حدنصاب این تبصره، دامنه برخورداری صاحبان مشاغل از تسهیلات مالیات مقطوع را گسترش داد و در این راستا ۷۷ درصد از اصناف استان از مالیات معاف شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جعفر پورمختار افزود: سازمان امور مالیاتی کشور امسال حدنصاب بهره‌مندی از تسهیلات این تبصره را نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر افزایش داده است که این امر امکان استفاده شمار بیشتری از صاحبان مشاغل از مالیات مقطوع و تعیین سیستمی مالیات را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه بارگذاری فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ مشمولان به تدریج تا نیمه آبان ماه تکمیل می‌شود، گفت: در این راستا و طبق آمار ابلاغی سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات ۷۷.۱۴ درصد مؤدیان مشمول این در استان، معادل ۴۷۵ هزار و ۷۴۷ پرونده، صفر تعیین شده است و این افراد نیازی نیست هیچ اقدامی کنند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی افزود: همچنین مالیات حدود ۸۵ درصد مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ استان، معادل ۵۲۴ هزار و ۵۶۱ پرونده، کمتر از ۱۰ میلیون تومان و مالیات ۹۵ درصد آنان، معادل ۵۸۴ هزار و ۱۳۲ پرونده، کمتر از ۵۰ میلیون تومان محاسبه شده است؛ ارقامی که نشان‌دهنده گستردگی برخورداری اصناف از مالیات صفر یا مبالغ پایین در چارچوب این طرح است.

پورمختار با تأکید بر اینکه این تبصره علاوه بر ساده‌سازی فرایند تعیین و پرداخت مالیات و کاهش نیاز به تشریفات معمول رسیدگی، امکان انجام آسان‌تر تکالیف مالیاتی را برای صاحبان مشاغل واجد شرایط فراهم می‌کند، اظهار کرد: بهره‌مندی از ترتیبات تقسیط و مهلت‌های پرداخت پیش‌بینی‌شده و همچنین بخشودگی‌های قانونی و تسهیلات ابلاغی، از دیگر ظرفیت‌هایی است که می‌تواند فشار مالی ناشی از پرداخت مالیات را کاهش دهد و به استمرار فعالیت کسب‌وکارها کمک کند.

وی با اشاره به آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ و شرایط خاص حاکم بر کشور، بیان کرد: توجه به وضعیت فعالیت اصناف و صاحبان مشاغل و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در تعیین و وصول مالیات، تقسیط بدهی‌ها و بخشودگی جرایم، می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل انجام تعهدات مالیاتی آنان داشته باشد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی بیان کرد: مهلت قانونی جهت انجام تکالیف مالیاتی همه صاحبان مشاغل از جمله اصناف، کسبه، بازاریان، پزشکان و وکلا و سایرین تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵ است.