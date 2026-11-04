فرمانده انتظامی لرستان گفت: کشفیات مواد مخدر در استان با وجود شرایط جنگی و آسیب به ۵۷ مقر انتظامی در سال جاری ۳۱ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمی فر با اشاره به افزایش ۳۱ درصدی مجموع کشفیات مواد مخدر در سال جاری افزود: در حوزه کشف تریاک نیز حدود ۱۶ تن مواد مخدر کشف شده که بیانگر رشد ۳۰ درصدی عملکرد در این بخش است.

وی افزود: مقابله با مواد مخدر از اولویت‌های اصلی انتظامی استان است و در این مسیر تلاش گسترده‌ای با پشتیبانی دستگاه قضایی، استانداری و سایر دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر انجام شده است.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به افزایش ۱۶۳ درصدی کشفیات شیشه گفت: در برخی دیگر از انواع مواد مخدر نیز روند کشفیات متفاوت بوده و در مجموع، عملکرد استان در حوزه مقابله با مواد مخدر با رشد ۳۱ درصدی همراه شده است.

سردار هاشمی فر با اشاره به حجم قابل توجه عملیات‌های انجام شده در استان اظهار کرد: در حوزه کشفیات مواد مخدر، حدود ۹۷ تن کشفیات در سال جاری ثبت شده است.