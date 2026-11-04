در واکنش به استمرار حملات وحشیانه صهیونیست‌ها علیه نوار غزه، حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد: کشور‌های عربی تبدیل به پوشش جنایات صهیونیست‌ها نشوند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در واکنش به تداوم حملات وحشیانه صهیونیست‌ها علیه نوار غزه، حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد که بمباران مداوم چادر‌های محل سکونت غیرنظامیان آواره و کشتار زنان و کودکان در نوار غزه توسط اشغالگران صهیونیست، ادامه جنگ نسل‌کشی به شمار می‌رود که با وجود توافق آتش‌بس منعقد شده توسط ایالات متحده و کشور‌های ضامن، متوقف نشده است.

او افزود: در سایه تشدید کشتار‌ها و حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی، همزمان با تشدید محاصره و ادامه سیاست‌های گرسنگی برنامه ریزی شده، خیابان‌های غزه، به تله‌های مرگ تبدیل شده‌اند.

سخنگوی حماس تأکید کرد: که این وضع، نوار غزه را در یک فاجعه انسانی واقعی فرو برده، در حالی که جامعه بین‌المللی بی‌تفاوت ایستاده و فقط تماشا می‌کند.